Многолетний план. Какой будет армия США к 2030 году

План "Армия-2030" следует приоритетам, изложенным в Стратегии национальной безопасности и Стратегии национальной обороны до 2022 года, в которых Китай назван главной задачей Министерства обороны, Россия – острой угрозой, а Северная Корея, Иран и воинствующие экстремистские организации – постоянными угрозами. А война в Украине дает возможность США изучить, как технологии меняют поле боя, и что является актуальным.

Армия США меняет методы подготовки к ведению общенациональных войн. Высшее армейское руководство разработало новые концепции и логику проведения самой значительной реформы армии за последние 40 лет, чтобы сохранить способность побеждать нынешних и будущих противников. Армия планирует добиться этого, сохраняя преимущество в скорости принятия решений, способности достигать общего понимания поля боя и превосходство в летальности нанесенных ударов во времени и пространстве. Руководство армии несет моральную ответственность за то, чтобы наша армия, являясь частью объединенных сил, была готова вести и выигрывать национальные войны сейчас и в будущем.

Фокус перевел статью Джеймса Рейни и Лоры Поттер о том, как будет развиваться американская армия следующие 7 лет.

Министр ВС Кристин Вормут (Christine Wormuth) поручила руководству армии разработать устойчивый стратегический курс для преобразования армии, оптимизированной для борьбы с повстанцами, в армию, готовую к вызовам любого конфликта с участием крупных держав. Представленная прошлой осенью в качестве организационной темы ежегодного собрания Ассоциации Сухопутных войск США, программа "Армия-2030" — это продуманный, подкрепленный бюджетом многолетний план, в котором на первый план выходят человеческие ресурсы, а поддержание боевой готовности сбалансировано с необходимостью адаптации нашей техники, организации и обучения для противостояния меняющейся угрозе со стороны крупных противников. Мы считаем, что армия должна изменить методы организации боевых действий, чтобы соответствовать вызовам поля боя будущего. Опыт боевых действий в Ираке и Афганистане привел к тому, что армия отдает предпочтение созданию небольших подразделений, способных действовать независимо от своего командования в условиях борьбы с повстанцами.

Вторжение России в Украину предоставляет армии США возможность изучить, как технологии меняют поле боя и какие проблемы межгосударственных конфликтов остаются актуальными. Армия переходит к модели, которая позволяет армиям и корпусам на театре военных действий взаимодействовать с другими ведомствами, союзниками и партнерами для координации ударов, использования нелетальных средств и оказания логистической поддержки. Дивизии должны быть в состоянии обеспечить разведку, нанесение ударов в глубине территории и логистику, чтобы обеспечить живучесть и доминирование бригадных боевых групп на будущих полях сражений.

Вторжение России в Украину предоставляет армии США возможность изучить, как технологии меняют поле боя и какие проблемы межгосударственных конфликтов остаются актуальными Фото: U.S. Air Force

Стратегический императив перемен

План "Армия-2030" следует приоритетам, изложенным в Стратегии национальной безопасности и Стратегии национальной обороны до 2022 года, в которых Китай назван главной задачей Министерства обороны, Россия — острой угрозой, а Северная Корея, Иран и воинствующие экстремистские организации — постоянными угрозами. В документе также отмечается, что характер войны изменился. В качестве первых примеров приводятся российские операции в Грузии, последующее вторжение Москвы в Украину и незаконная аннексия Крыма в 2014 году, а также нынешняя война в Украине. Руководство армии также изучает военные реформы в Китае. Китайская коммунистическая партия продолжает инвестировать в потенциал, позволяющий лишить другие страны свободы воздушного и морского доступа к прибрежным районам на островах, окольцовывающих Китай. Наше понимание будущих военных действий основывается на многолетних экспериментах, исследованиях и варгеймах.

Китайская коммунистическая партия продолжает инвестировать в потенциал, позволяющий лишить другие страны свободы воздушного и морского доступа к прибрежным районам на островах, окольцовывающих Китай

Вместо того чтобы фиксироваться на ранних этапах и длительном процессе разработки новых технологий, в котором нас могут обогнать противники, руководство армии корректирует процесс закупок, чтобы адаптироваться к быстрым темпам технологических инноваций.

Например, полномочия по закупкам на среднем уровне позволили армии на несколько лет ускорить создание системы вооружения для отрядов нового поколения (Next Generation Squad Weapon), что значительно повысило ее возможности по сравнению с существующими системами. Война в Украине дала возможность сделать несколько корректировок насчет характера боевых действий и последствий быстрой технологической адаптации. Исходя из того, что мы увидели в Украине, армия значительно ускорила закупку и интеграцию новых возможностей, таких как барражирующие боеприпасы. В сочетании с жесткой, реалистичной подготовкой, непрерывным развитием лидеров и организационными изменениями новые материальные решения могут повысить летальность и живучесть наших формирований. Кроме того, при поддержке Конгресса армия оценивает различные пути приобретения/полномочия, используя методологию "купить, попробовать, изменить/решить" для быстрого внедрения существующих промышленных решений, продолжая при этом уточнять требования к постоянным возможностям.

Достижение целей Армии-2030 также требует внедрения значительных организационных и доктринальных инноваций и совершенствования профессионального военного образования и подготовки, чтобы наши люди получали навыки и знания, необходимые для победы в многодоменных конфликтах Фото: Минобороны США

Достижение целей Армии-2030 также требует внедрения значительных организационных и доктринальных инноваций и совершенствования профессионального военного образования и подготовки, чтобы наши люди получали навыки и знания, необходимые для победы в многодоменных конфликтах. Как отметил 40-й начальник штаба сухопутных войск генерал Джеймс Макконвилл, "эта смелая трансформация обеспечит объединенным силам диапазон, скорость и конвергенцию передовых технологий, которые потребуются для обеспечения в будущем доминирования в принятии решений и превосходства, необходимого для победы в следующей битве".

Адаптация к меняющемуся характеру войны

Правительства России и Китая все чаще бросают вызов существующим правилам международного порядка. Чтобы сохранить военное преимущество, армия США должна противостоять угрозам, которые они и другие противники представляют собой по широкому спектру проблем. Во-первых, технологии меняют масштаб, скорость и прозрачность поля боя. В будущем поле боя будет насыщено сенсорами, что создаст трудности в плане избежания обнаружения или достижения внезапности. Повсеместные и дешевые датчики — сотовые телефоны, коммерческие беспилотники и все более доступные сложные средства космического базирования — становятся доступны широкому кругу субъектов. Вооруженные силы, способные немедленно связать эти датчики с оружием повышенной дальности, точно поражающим движущиеся цели, будут иметь явное преимущество перед любым противником. Чтобы противостоять этой угрозе, обеим сторонам придется применять средства радиоэлектронной борьбы и поражать космические объекты, чтобы вывести из строя датчики или нарушить способность распределенных сил координировать действия. Будущие вооруженные силы могут столкнуться с роями беспилотников, ракет большой дальности, маневрирующих боеголовок и гиперзвуковых ракет, которые заставят их рассредоточиться по всему пространству боевых действий, и одновременно противостоять наземным силам, используя технологии, повышающие летальность этих небольших групп солдат и машин.

Изменение характера боевых действий также означает, что территория США больше не в безопасности. Кибератаки на сети и критически важную инфраструктуру в сочетании с кампаниями по дезинформации представляют собой значительную некинетическую угрозу в любом будущем конфликте Фото: DW

Изменение характера боевых действий также означает, что территория США больше не в безопасности. Кибератаки на сети и критически важную инфраструктуру в сочетании с кампаниями по дезинформации представляют собой значительную некинетическую угрозу в любом будущем конфликте. Эти кампании будут направлены на население США с целью манипулирования американским народом, сеяния раздора, замедления политических решений, нарушения или задержки нашей способности мобилизовать и развернуть силы. Кроме того, Китай и Россия могут нанести удар по территории с воздуха и с моря, используя ракеты большой дальности, а также осуществить диверсионный акт с помощью сотрудников на территории США. Хотя мы считаем, что наши противники будут наносить кинетические удары по нашей стране только в случае экзистенциальной угрозы своему режиму, тот факт, что они обладают возможностью прямого нападения на США, требует от нас учета этого факта при планировании.

Как будет воевать армия 2030 года

Для того чтобы американские вооруженные силы сохранили свое превосходство на поле боя в будущем, армия приступает к комплексным изменениям, затрагивающим способы набора, удержания, обучения персонала и организации боевых действий. Сила этих преобразований заключается в том, как все эти элементы работают вместе, обеспечивая решающее преимущество сейчас и в будущем. Осенью прошлого года армия опубликовала Полевой устав 3-0 "Операции", в котором многодоменные операции переведены из разряда концепций в разряд доктрин. Эта доктрина является развитием нескольких предыдущих концепций, включая воздушно-наземное сражение, операции полного спектра и объединенные действия на суше. В ней также учтены уроки, извлеченные из более чем двух десятилетий борьбы с повстанцами, и наблюдения за более поздними военными операциями, отражающими меняющийся характер войны и Китай как вызов темпам развития. Многодоменные операции требуют от командиров синхронизации действий на суше, в воздухе, на море, в космосе и в киберпространстве для победы над противником в сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами в составе объединенных сил. Главным отличием США от Китая или России является сильная и устойчивая сеть готовых и надежных союзников и партнеров, которую Соединенные Штаты, особенно армия, создавали и поддерживали на протяжении десятилетий.

Самым важным фактором победы на будущем поле боя является не новая техника или концепция, а люди Фото: Boeing

Самым важным фактором победы на будущем поле боя является не новая техника или концепция, а наши люди: высококвалифицированные солдаты, лидеры и командиры, создающие сплоченные команды, которые хорошо обучены, дисциплинированы и готовы сражаться и побеждать. Опытные и хорошо подготовленные солдаты и командиры определяют возможности и действуют самостоятельно для достижения общего замысла без конкретных приказов, что ускоряет скорость принятия решений и создает превосходство на разных уровнях. Масштабируемая пособность набирать и развивать наиболее эффективных солдат и командиров является наиболее значительным асимметричным преимуществом армии США.

Кроме того, руководство армии профессионально стремится обеспечить сыновей и дочерей нашей страны техникой, необходимой для победы. Благодаря технологическим инвестициям армия стремится сохранить подавляюшее преимущество, которое позволяет спасать жизни людей, сдерживая агрессию и, если необходимо, как можно быстрее побеждая противника в конфликте. Наконец, чтобы максимально эффективно использовать новую доктрину, новую технику и имеющиеся кадры, армия должна пересмотреть организацию боевых действий по эшелонам.

Организация боевых действий в крупномасштабных боевых операциях

На протяжении почти двух десятилетий бригадная боевая группа была основным боевым формированием армии США на тактическом уровне. Этот переход обеспечил требования к ротационным миссиям в Ираке и Афганистане. Как показывает опыт боевых действий в Украине и многочисленных имитационных крупномасштабных учений, для успешного проведения операций необходимы навыки, опыт и потенциал, имеющиеся в высших эшелонах армии, корпусов и дивизий на театре военных действий. "Армия-2030" определяет приоритетность инвестиций на всех эшелонах, которые обеспечат превосходство на поле боя и на театре военных действий.

Армии на уровне театра военных действий играют важную роль как в противостоянии, так и в конфликте. Они действий планируют и проводят активные кампании в поддержку приоритетов командующих войсками, включая учения, двусторонние столкновения и передовое базирование для сдерживания агрессии. Крупномасштабные боевые действия с Китаем или Россией потребуют наличия нескольких корпусов сухопутных войск из многих стран, и мы должны реинвестировать средства для расширения возможностей командований компонентов сухопутных войск, превратив их из эшелонов экономии сил в штабы боевых действий. Армия США в Тихоокеанском регионе и армия США в Европе/Африке должны иметь возможность синхронизировать эффективное ведение кампании и быть готовыми возглавить в конфликте не только сухопутные войска, но и формирования, созданные нашими дружественными ведомствами, союзниками и партнерами.

Армия США в Тихоокеанском регионе и армия США в Европе/Африке должны иметь возможность синхронизировать эффективное ведение кампании и быть готовыми возглавить в конфликте не только сухопутные войска, но и формирования, созданные нашими дружественными ведомствами, союзниками и партнерами

Для выполнения возросших обязанностей армия театра военных действий инвестирует средства в такие организации, контролирующие театр военных действий, как многодоменная оперативная группа, бригада содействия силам безопасности, командование/элемент огневых средств, ударная группа, элемент информационного превосходства и бригада военной разведки театра военных действий. Многодоменные оперативные группы — это специально созданные формирования, способные координировать и интегрировать киберпространство, электромагнитную активность и космические возможности с наземными огневыми средствами большой дальности, чтобы лишить командование противника возможности помешать нашим силам действовать в любом районе суши, воздуха или моря. Бригады содействия силам безопасности развивают потенциал наших зарубежных партнеров путем консультирования и укрепления отношений.

Командование огневых средств на театре военных действий или огневые подразделения на театре военных действий обеспечивают командование специальными средствами управления и контроля для разработки целей и координации действий отдельных и объединенных огневых средств. Группы ударного воздействия синхронизируют работу наземных космических и высотных сил, а элементы информационного обеспечения координируют информационные возможности на всем театре военных действий. Наконец, бригады военной разведки обеспечивают указание и предупреждение, а также многопрофильную разведку для этих и других формирований театра военных действий и объединенных сил. Добавление этих сил и средств в состав армий театра военных действий гарантирует командованию необходимые инструменты для синхронизации возможностей сухопутных войск с объединенными силами, чтобы обеспечить постоянное доминирование и сдерживание растущих китайских и российских угроз.

Поскольку на театре военных действий основное внимание уделяется интеграции объединенных сил, на армейские корпуса будет возложена ответственность за объединение сил и средств из всех областей в поддержку оперативных задач театра военных действий. Корпуса являются основным эшелоном армии для синхронизации и обеспечения многодоменных эффектов. Штаб корпуса должен синтезировать огромное количество данных, полученных с наземных, воздушных, электронных и космических датчиков, чтобы создать общую картину сложного поля боя, а затем обеспечить условия для дивизий, чтобы они доминировали в ближнем бою. Командиры корпусов отвечают за глубокие удары, синхронизируя нанесение дальних огневых ударов ракетами, самолетами и БПЛА с кибернетическими, космическими и информационными операциями, чтобы нарушить оперативный уровень действий противника. Ключевым фактором, способствующим развитию корпуса, является вклад армии в достижение целей совместного вседоменного командования и управления. Единая сеть и совместимые системы командования и управления дают корпусу возможность интегрировать ведомства, союзников и партнеров в концепцию "датчик — стрелок — средство поддержки", лежащую в основе многодоменных операций. Совместные принципы управления всеми доменами также помогут противостоять попыткам противника нарушить наше управление в космосе или киберпространстве. Инвестиции в штабы корпусов позволят командовать объединенными и многонациональными силами в поддержку армии театра военных действий и командующего войсками.

Дивизии Армии-2030 служат основным тактическим формированием на поле боя будущего благодаря их способности синхронизировать маневр с воздействием, чтобы поставить бригадные боевые группы в выгодное положение. Возможности на уровне дивизии позволяют командирам этих дивизий распределять основную нагрузку и быстро переключаться на поддержку командиров бригадных боевых групп в ближнем бою. Таким образом, эти командиры могут сосредоточиться на маневрировании своими силами, перекладывая более сложные задачи распределения и координации на командиров дивизий, которые сохраняют связь для подключения датчиков, стрелков и поддержки, что позволяет им получать общую картину и действовать быстрее противника, несмотря на сложность крупномасштабных боевых операций. Например, усиление артиллерийского командования дивизии более широкими возможностями позволит ей вести массированный огонь в решающий момент или использовать возникающие уязвимые места противника. Дивизионные батальоны ПВО позволяют командирам дивизий размещать ограниченные силы и средства ПВО там, где это наиболее необходимо. Инженерные подразделения дивизии, особенно в составе бронетанковых соединений, будут иметь гораздо больше возможностей для проведения сложных операций по форсированию рек и их прорыву. Консолидация средств обеспечения на уровне дивизии также улучшает подготовку, готовность и контроль за использованием уникальных навыков и оборудования для инженеров, кибернетиков, разведчиков, солдат радиоэлектронной борьбы и артиллеристов.

Дивизионные батальоны ПВО позволяют командирам дивизий размещать ограниченные силы и средства ПВО там, где это наиболее необходимо Фото: DW

"Армия-2030" сохраняет преимущества бригадной боевой группы в летальности и скорости принятия решений, но при этом уменьшает ее размер, чтобы подчеркнуть стратегическую мобильность, тактическую маневренность и выживаемость за счет рассредоточения по полю боя. Нынешние командиры бригадных боевых групп не обладают достаточными возможностями для выполнения функций основного тактического звена на поле боя, где доминируют сенсоры и высокореактивные огневые средства без гарантированного господства в воздухе. Освобождение командиров от ответственности за синхронизацию все большего списка летальных и нелетальных воздействий позволяет им оставаться мобильными и активными, вести бой из танковых башен или с ходу, а не быть уязвимыми, оставаясь привязанными к командным пунктам. На будущем поле боя это не только сохранит им жизнь, но и сделает их более мощными и доминирующими в ближнем бою.

Ни одно из этих организационных изменений не является самостоятельным, они работают в комплексе для решения задач, стоящих перед будущим полем боя. Сухопутные войска "Армии-2030" обеспечивают совершенно иные возможности на уровне дивизий, корпусов и театров военных действий, поскольку угроза на будущем поле боя сложнее, а технологии намного более совершенны, чем это предусматривалось в рамках концепции "воздушно-наземного боя". Эшелоны "Армии-2030" специально построены таким образом, чтобы предоставлять различные возможности каждому эшелону, позволяя нашей армии побеждать на будущем поле боя и тем самым посылая четкий сигнал сдерживания любому потенциальному противнику.

Заключение

Руководство армии признает, что силы, оптимизированные в течение последних 20 лет для поддержки операций по борьбе с повстанцами, должны претерпеть серьезные изменения, чтобы обеспечить их готовность к крупномасштабным боевым действиям против крупной военной державы. Дешевые и многочисленные датчики, а также все более точные дальние огневые средства, космические, электронные и кибернетические возможности меняют характер военных действий и тип сил, наиболее подходящих для поля боя. "Армия-2030" — это план трансформации армии, направленный на создание сил, необходимых для сдерживания агрессии путем сохранения явного военного преимущества. Это требует от руководства армии сбалансировать нашу способность реагировать на современные вызовы с трансформацией нашей техники, доктрины и структуры сил с учетом будущих угроз. Технологический прогресс приводит к изменениям в организации и ведении боевых действий, в то время как война остается жестоким и кровавым поединком воли людей. Поскольку люди живут на земле, конфликты будут по-прежнему решаться силами, способными захватить и удерживать позиции. Победа всегда зависит и будет зависеть от сплоченных команд, дисциплинированных, подготовленных, готовых сражаться и побеждать. Соединенным Штатам повезло, что у нас есть люди — офицеры, солдаты и гражданские, составляющие нашу армию, — которые дают нам это асимметричное преимущество перед любым противником.

Об авторах

Джеймс Рейни — генерал, главнокомандующий Командования перспективного развития армии США и отвечает за преобразование армии с целью обеспечения боевой готовности в будущем. Он также внес свой вклад в усилия по преобразованию армии США в двух предыдущих должностях — заместителя начальника штаба G-3/5/7 в штаб-квартире министерства армии и командующего Объединенным центром вооружений. Генерал Рейни командовал солдатами на уровне батальона, бригады и дивизии в операциях "Несокрушимая свобода" и "Иракская свобода".

Лора Поттер — генерал-лейтенант, заместитель начальника штаба по разведке (G-2) в штаб-квартире Министерства обороны США. На предыдущих должностях она руководила модернизацией и повышением готовности разведывательных служб, занимая должности генерал-лейтенанта и коменданта Центра передового опыта разведки армии США в Форт-Хуачука, а также директора J-2 Европейского командования ВС США. Генерал-лейтенант Поттер командовала и руководила войсками во время развертывания, включая операции "Несокрушимая свобода" и "Иракская свобода".