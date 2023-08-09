"РФ движется к статусу изгоя": в ОП назвали 3 главные задачи саммита в Саудовской Аравии

По словам Михаила Подоляка, участники встречи увидели, что можно вести дискуссию без представителей Кремля. В будущем это сыграет на стороне Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк после мирного саммита в Саудовской Аравии назвал несколько фундаментальных задач, которые были решены на встрече. У РФ больше нет репутации. Об этом он рассказал в эфире телеканала Freedom 8 августа.

"По моему мнению, саммит в Саудовской Аравии решил три фундаментальные задачи. Давайте без иллюзий, конечно же, там сразу не было прорыва… Это начало большой работы… Первое — он окончательно обнулил внешнеполитическую репутацию России, вывел ее из перечня стран с повышенной субъектностью", — говорится в сообщении.

Мир увидел в Саудовской Аравии, что можно вести дискуссии без участия Кремля. Второй составляющей стало то, что РФ вывезли за скобки и теперь для окончания войны и решения задачи послевоенного мира украинская инициатива стала доминирующей.

Третий пункт, как считают в Офисе президента — риторика со стороны официальных ведомств РФ. В том числе МИД, представители которого недобросовестно высказывались о встрече из-за того, что Москва не получила свое приглашение.

"Особенно по отношению к Саудовской Аравии как к организатору, четко показывает, что Россия начинает атаковать даже тех, кто занимает нейтральную позицию. Таким образом Россия сама ускоренно движется к полноценному статусу изгоя", — подытожил Михаил Подоляк.

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Напомним, 8 августа сообщалось, что в МИД РФ назвали саммит в Саудовской Аравии бессмысленным и якобы ценности в таких переговорах нет совершенно. В Офисе президента после этого заявили, что это очередная демонстрация со стороны РФ, что она не готова вести переговоры, а тем более кого-то слушать.