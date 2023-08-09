"Готовят умирать на войне": детей из Донецкой области вывезли на военные сборы в РФ (видео)

Украинских подростков вывезли на военно-патриотические сборы в РФ, которые будут проходить с 1 по 18 августа. Детям устроили экскурсии по историческим местам "русской славы", сообщили журналисты.

Из временно оккупированного населенных пунктов Донецкой области оккупанты вывезли украинских подростков в Пензу в Российской Федерации для прохождения военно-патриотических сборов в лагере "Гвардеец". Об этом сообщили в Telegram-канал "Мариуполь.Сопротивление", который, вероятнее всего, ведут местные партизаны.

"Это очень опасный тренд. Очередная новость об украинских детях, которых оккупанты готовят умирать на войне", — говорилось в сообщении.

Отметили, что в Пензу вывезли детей из населенных пунктов Мариуполь, Кировское, Енакиево, Горловка, Шахтерск, Макеевка и Донецк. В частности, они будут проходить военно-патриотические сборы в лагере "Гвардеец" с 1 по 18 августа.

Также украинских детей отвезли в Саранск, где под песни Олега Газманова "промывали мозги "патриотическими" экскурсиями по историческим местам "русской славы".

Напомним, 2 августа в Центре национального сопротивления рассказали, что оккупанты организовали так называемые "студенческие трудовые отряды" на временно оккупированных территориях. Они состоят в основном из граждан РФ и часто участвуют в пропагандистских мероприятиях и видеоматериалах. Такие "отряды" активно действуют в разрушенных городах, которые особенно пострадали от ВС РФ. В частности, в Лисичанске, Мариуполе и Северодонецке.

1 августа стало известно, что на временно оккупированных территориях оккупанты начали разыскивать детей, которые не пошли в российскую школу. В частности, родителям таких детей угрожают лишением родительских прав. ВС РФ создали группы коллаборационистов, которые фиксируют и контролируют посещение российской школы ребенком.