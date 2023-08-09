Армия РФ обстреляла Николаевку в Донецкой области, три человека получили ранения (фото)

Двое мирных жителей, по словам правоохранителей, получили ранения, когда были в магазине, еще одна женщина пострадала от обстрелов прямо в своем доме.

9 августа армия РФ, вероятно, из ствольной артиллерии обстреляла город Николаевку, что в Краматорском районе Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

По данным правоохранительных органов, от взрывов пострадали трое крестьян в возрасте от 53 до 57 лет.

"Мужчину и одну из женщин российская атака застала в магазине, еще одну жительницу — в собственном доме. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

Отмечается, что парамедики оказали им первичную помощь на месте происшествия и впоследствии отвезли в больницу.

Фото: Донецкая прокуратура

"Кроме того, от попаданий вражеских снарядов повреждены частный дом, хозяйственная постройка и торговый объект", — добавили в ведомстве.

Сейчас внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что 8 августа, в городе Покровск Донецкой области завершились поисково-спасательные работы после ракетного удара Вооруженных сил Российской Федерации. В результате ракетных ударов погибли девять человек, еще 82 получили ранения, в том числе двое детей. Второй раз оккупанты осуществили пуск "Искандера" в момент, когда в Покровске стартовала спасательная операция.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по Покровску 7 августа погиб Андрей Омельченко, который занимал должность заместителя начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области. Кроме того, был ранен сотрудник полиции Владимир, который стал одним из героев документального фильма "20 дней в Мариуполе". Он приехал на место удара российской ракеты, чтобы оказать помощь людям, однако попал под повторный обстрел.