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"Знают, что нужно делать": бойцы "Гвардии наступления" теснят врага на юге, — Клименко

Татьяна Ковальчук
Фото: скриншот | Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко

По словам главы МВД, противник упирается, но Силы обороны постепенно отвоевывают каждый метр земли. Военнослужащие делают все, чтобы выгнать врага.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко 9 августа рассказал, что посетил на передовой военнослужащих бригад "Кара-Даг", "Красная калина" и "Спартан" Национальной гвардии Украины, которые входят в состав "Гвардии наступления", и работал в штабах боевых подразделений. Об этом чиновник сообщил в Telegram.

"Сегодня работаем на южном направлении ведения боевых действий. Посетили три бригады "Гвардии наступления". Бригады "Кара-Даг", "Красная калина" и "Спартан". Наши герои делают все возможное, чтобы отбросить врага и продолжать наступательные действия. Мы работали также в штабах наших боевых подразделений", — сообщил Клименко.

Во время рабочей поездки глава МВД заслушал руководителей направлений, руководителей штабов бригад наступления, ознакомился с теми планами и задачами, которые подразделения получили в ходе наступления.

Также министр внутренних дел наградил военнослужащих бригад, которые больше всего за последние недели отличились в боях против врага.

"Конечно, победа дается очень тяжело, продвигаемся очень тяжело, враг упирается, но мы постепенно отвоевываем каждый метр нашей земли. Конечно эта битва, эта борьба, эта война требует и профессионализма, и опыта, и больших, к сожалению, жертв. Жертв, касающихся здоровья, жертв, касающихся жизни наших героев", — отметил Игорь Клименко.

Чиновник посетил один из территориальных медицинских объектов Министерства внутренних дел, где созданы условия, чтобы вовремя оказывать героям медицинскую помощь и сохранить максимально здоровье наших военнослужащих.

"Делаем все, чтобы быстрее закончить войну и изгнать врага с нашей территории", — подчеркнул министр.

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Напомним, 9 августа в Луганской ОВА заявили, ВС РФ несут огромные потери на Сватовско-Креминском направлении. Количество раненых и погибших военнослужащих оккупационных войск на Луганщине в последние дни существенно возросло.

Перед этим в американском Институте изучения войны рассказали, что на территории аэропорта в Луганске российские оккупанты разместили более десятка военных вертолетов. Эти вертолеты находятся вне зоны действия украинских HIMARS и ПЗРК.