"Знают, что нужно делать": бойцы "Гвардии наступления" теснят врага на юге, — Клименко

По словам главы МВД, противник упирается, но Силы обороны постепенно отвоевывают каждый метр земли. Военнослужащие делают все, чтобы выгнать врага.

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Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко 9 августа рассказал, что посетил на передовой военнослужащих бригад "Кара-Даг", "Красная калина" и "Спартан" Национальной гвардии Украины, которые входят в состав "Гвардии наступления", и работал в штабах боевых подразделений. Об этом чиновник сообщил в Telegram.

"Сегодня работаем на южном направлении ведения боевых действий. Посетили три бригады "Гвардии наступления". Бригады "Кара-Даг", "Красная калина" и "Спартан". Наши герои делают все возможное, чтобы отбросить врага и продолжать наступательные действия. Мы работали также в штабах наших боевых подразделений", — сообщил Клименко.

Во время рабочей поездки глава МВД заслушал руководителей направлений, руководителей штабов бригад наступления, ознакомился с теми планами и задачами, которые подразделения получили в ходе наступления.

Также министр внутренних дел наградил военнослужащих бригад, которые больше всего за последние недели отличились в боях против врага.

"Конечно, победа дается очень тяжело, продвигаемся очень тяжело, враг упирается, но мы постепенно отвоевываем каждый метр нашей земли. Конечно эта битва, эта борьба, эта война требует и профессионализма, и опыта, и больших, к сожалению, жертв. Жертв, касающихся здоровья, жертв, касающихся жизни наших героев", — отметил Игорь Клименко.

Чиновник посетил один из территориальных медицинских объектов Министерства внутренних дел, где созданы условия, чтобы вовремя оказывать героям медицинскую помощь и сохранить максимально здоровье наших военнослужащих.

"Делаем все, чтобы быстрее закончить войну и изгнать врага с нашей территории", — подчеркнул министр.

Напомним, 9 августа в Луганской ОВА заявили, ВС РФ несут огромные потери на Сватовско-Креминском направлении. Количество раненых и погибших военнослужащих оккупационных войск на Луганщине в последние дни существенно возросло.

Перед этим в американском Институте изучения войны рассказали, что на территории аэропорта в Луганске российские оккупанты разместили более десятка военных вертолетов. Эти вертолеты находятся вне зоны действия украинских HIMARS и ПЗРК.