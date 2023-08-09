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"Знають, що потрібно робити": бійці "Гвардії наступу" тіснять ворога на півдні, — Клименко

міністр внутрішніх справ України, Ігор Клименко
Фото: скриншот | Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко

За словами очільника МВС, противник впирається, але Сили оборони поступово відвойовують кожен метр землі. Військовослужбовці роблять все, щоб вигнати ворога.

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Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко 9 серпня розповів, що відвідав на передовій військовослужбовців бригад "Кара-Даг", "Червона калина" та "Спартан" Національної гвардії України, які входять до складу "Гвардії наступу", та працював у штабах бойових підрозділів. Про це чиновник повідомив в Telegram.

"Сьогодні працюємо на південному напрямку ведення бойових дій. Відвідали три бригади "Гвардії наступу". Бригади "Кара-Даг", "Червона калина" та "Спартан". Наші герої роблять все можливе, щоб відкинути ворога і продовжувати наступальні дії. Ми працювали також в штабах наших бойових підрозділів", — повідомив Клименко.

Під час робочої поїздки очільник МВС заслухав керівників напрямків, керівників штабів бригад наступу, ознайомився з тими планами та завданнями, які підрозділи отримали в ході наступу.

Також міністр внутрішніх справ нагородив військовослужбовців бригад, які найбільше за останні тижні відзначилися в боях проти ворога.

"Звичайно, що перемога дається дуже тяжко, просуваємось дуже тяжко, ворог впирається, але ми поступово відвойовуємо кожен метр нашої землі. Звичайно ця битва, ця боротьба, ця війна вимагає і професіоналізму, і досвіду, і великих, на жаль, жертв. Жертв, що стосуються здоров’я, жертв, що стосуються життя наших героїв", — зазначив Ігор Клименко.

Чиновник відвідав один із територіальних медичних об’єктів Міністерства внутрішніх справ, де створено умови, щоб вчасно надавати героям медичну допомогу і зберегти максимально здоров’я наших військовослужбовців.

"Робимо все, щоб найшвидше закінчити війну і вигнати ворога з нашої території", — наголосив міністр.

Нагадаємо, 9 серпня у Луганській ОВА заявили, ЗС РФ зазнають шалених втрат на Сватівсько-Кремінському напрямку. Кількість поранених та загиблих військовослужбовців окупаційних військ на Луганщині останніми днями істотно зросла.

Перед цим в американському Інституті вивчення війни розповіли, що на території аеропорту в Луганську російські окупанти розмістили понад десяток військових вертольотів. Ці гелікоптери перебувають поза зоною дії українських HIMARS і ПЗРК.