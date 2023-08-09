Украина получила еще две пусковые установки ЗРК Patriot от Германии

Украина также получила от немецких войск 6525 155-мм дымовых боеприпасов, 10 гусеничных вездеходов BV206 и другую технику.

Германия 9 августа подтвердила информацию о поставках Украине двух ЗРК Patriot. Об этом говорится в сообщении правительства Германии.

Указана также и другая техника. Кроме систем ПВО, Украина получила от немецких войск 6525 155-мм дымовых боеприпасов, 10 гусеничных вездеходов BV206. Также украинские защитники будут использовать четыре разведывательных беспилотника VECTOR и пять автомобилей охраны границы.

Немецкие власти также передали материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов. Силы обороны получили в распоряжение более тысячи биноклей и 20 тысяч защитных очков. Среди другой техники — два тяжеловоза 8х6 с контейнерами, шесть седельных тягачей 8x8 HX81 и пять полуприцепов, а еще — 40 тысяч аптечек.

Военная помощь ФРГ Украине

На 2023 год, как говорится в отчете пресс-службы немецкого правительства, финансирование инициативы по развитию потенциала безопасности составляет 5,4 миллиарда евро. Решение о дополнительной помощи в последующие годы будут достигать финансовой отметки в 10,95 миллиардов евро.

Среди уже отправленных единиц тяжелой техники стоит отметить 10 основных боевых танков LEOPARD 1 A5, 138 MG3 для LEOPARD 2, MARDER и DACHS. Также предоставлено 40 БМП MARDER с боекомплектом (из состава Бундесвера и промышленности).

Напомним, Германия 9 августа подтвердила передачу Украине дополнительных танков Leopard 1. Всего в Бельгии представители немецкого военно-промышленного концерна Rheinmetall приобрели 50 танков Leopard-1. Планируется переоснастить их и передать примерно 30 из этого количества для Украины.