Усилит оборонные возможности Украины: в Воздушных силах объяснили, чем Taurus поможет ВСУ

Дальнобойная ракета Taurus имеет более мощные тактико-технические характеристики, чем у ее французских и английских аналогов, рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что дальнобойные немецко-шведские ракеты Taurus усилят оборонительные возможности Украины. Об этом он сообщил во время телемарафона.

"Конечно, ракета Taurus — это еще одна крылатая ракета, которая значительно усилила бы наши возможности", — сказал Юрий Игнат.

По его словам, эта ракета имеет более мощные тактико-технические характеристики, чем у ее французских и английских аналогов. Поэтому передача Taurus была бы полезной для Украины.

Ракеты Taurus

Ракета Taurus KEPD 350/150 является подзвуковой авиационной оперативно-тактической крылатой ракетой большой дальности класса "воздух-поверхность". Она предназначенна для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без включения ракетоносителя в зону противовоздушной обороны противника. Максимальная дальность полета превышает 500 км.

Базовая модель KEPD-350 оснащена тандемной бетонобойной боевой частью весом 481 кг, содержащей около 50 кг взрывчатого вещества. Масса заправленной ракеты составляет 1360 кг, а пустой — 1080 кг. Скорость полета ракеты — 0.6-0.95 М.

Taurus является прямым конкурентом крылатой ракеты Storm Shadow, совместной англо-французской разработки. Ракета Taurus является аналогом британских Storm Shadows. Оба вида ракет можно использовать очень гибко, но дальность действия Taurus больше.

Фото: Wikipedia

Напомним, 9 августа в Forbes сообщили, почему Украине так необходимы крылатые ракеты Taurus. Эти ракеты подобны Storm Shadow, однако имеют больше преимуществ, которые еще больше усложнят жизнь для России. Ведь Украина сможет сделать пуски ракет с самолетов еще более безопасными для экипажей. Ракеты будут лететь еще дальше, поэтому их можно будет запускать с более безопасного расстояния.

7 августа нардеп Егор Чернев заявил, что Германия готова передать Украине ракеты Taurus. Немецкие парламентарии утверждают, что ключевые фракции в парламенте достигли консенсуса относительно передачи ВСУ крылатых ракет Taurus, которые имеют дальность поражения 500 километров.