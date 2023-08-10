"Вагнеровцы" могут вернуться из Беларуси в Россию: в ISW назвали причины

По мнению американских аналитиков, президент РФ Владимир Путин все еще обеспокоен возможной угрозой со стороны Евгения Пригожина и пытается отделить его от ЧВК "Вагнер".

Сделка, в рамках которой бойцы частной военной компании "Вагнер" оказались на территории Республики Беларусь, вероятно, сорвалась. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 9 августа.

Как отмечают аналитики, российский инсайдерский источник сообщил о первом этапе выхода "вагнеровцев" из Беларуси в Краснодарский край, Воронежскую и Ростовскую области РФ. Перемещение осуществляется группами в 500-600 человек.

Еще один источник, связанный с ЧВК "Вагнер", заявил, что причиной ухода "вагнеровцев" из Беларуси стал отказ Александра Лукашенко финансировать наемников. По данным источника, белорусский политик рассчитывал, что расходы возьмет на себя РФ.

При этом в ISW сообщили, что не видят визуальных свидетельств ухода бойцов ЧВК "Вагнер" из Беларуси. Аналитики также рассказали, какие могут быть мотивы перемещения "вагнеровцев" обратно в Россию.

По мнению авторов отчета, Владимир Путин все еще обеспокоен возможной угрозой со стороны Евгения Пригожина и пытается отделить его от ЧВК "Вагнер". Аналитики полагают, президент РФ может намереваться вернуть "вагнеровцев" в Россию, чтобы способствовать уничтожению или реструктуризации ЧВК "Вагнер".

В ISW также считают, что Владимир Путин может стремиться переманить сотрудников ЧВК "Вагнер" в РФ, чтобы ему было легче обеспечить подчинение наемников Министерству обороны РФ или полностью распустить организацию.

Напомним, что по данным секретаря СНБО Алексея Данилова от 8 августа, на территории Беларуси находятся 6,5 тысяч представителей ЧВК "Вагнер", которые способны провоцировать Польшу и Литву.

В Центре национального сопротивления 8 августа предположили, что Россия может использовать "вагнеровцев" для поддержки информационной операции по давлению на страны Европы. Цель такой кампании заключается в том, чтобы заставить страны Европы уменьшать поддержку Украины.