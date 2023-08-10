Мобилизация в Украине: какие существуют волны призыва и кого могут забрать в армию

Всего существует четыре волны мобилизации и во время действия каждой повестки должны выдаваться лишь определенной категории граждан. Во время четвертой — призываются абсолютно все мужчины.

В Украине уже практически полтора года действует военное положение, в связи с которым проводится и всеобщая мобилизация. Украинцам рассказали, сколько всего должно быть волн призыва в армию, передает 24 канал.

Мужчинам призывного возраста от 18 до 60 лет могут вручить повестку до 18 ноября. Именно до этого момента будут действовать выше описанные мероприятия, после чего президент Украины Владимир Зеленский снова их продлит, если не закончится война.

Волны мобилизации: что известно

Всего существует четыре волны мобилизации, среди которых:

первая. Это оперативный резерв, в который входят военные, у которых уже есть за плечами боевой опыт. Мужчины преимущественно до 40 лет, которые служили в АТО или ООС;

вторая волна – бывшие срочники и контрактники, имевшие военный опыт до 2014 года;

третья — это уже мобилизационный резерв, среди которых офицеры запаса, не вошедшие в предыдущие волны мобилизации. Также речь о тех мужчинах, которые в университетах окончили военную кафедру;

четвертая волна включает в себя общественный резерв, когда призвать могут всех мужчин Украины, которые могут воевать и не имеют противопоказаний по возрасту или состоянию здоровья.

При этом, в Генеральном штабе отметили, что в Украине не действуют волны мобилизации и у каждого региона есть собственный мобилизационный план. Озвучивать его не собираются, чтобы не помогать противнику.

"Мобилизация началась 24 февраля прошлого года и продолжается. Никаких волн мобилизации нет", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине получить отсрочку от мобилизации могут военнообязанные, которые имеют ближайших родственников с инвалидностью I или II группы.