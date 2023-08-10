Продвижение ВСУ на южном фронте: украинские бойцы имели успех возле Урожайного (карта)

Российские оккупанты пытались контратаковать на южном фланге под Бахмутом и северо-восточнее Дружбы, однако восстановить утраченное положение противнику не удалось.

Бойцы Сил обороны продолжают продвижение на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, возле Урожайного и юго-восточнее Старомайорского украинские защитники имели успех и теперь закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом 10 августа сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

По его словам, бойцы ВСУ также продолжают вести наступательные операции на южном фланге Бахмута. Российские войска в свою очередь пытались контратаковать в окрестностях Клещиевки и в районе северо-восточнее Дружбы, однако восстановить утраченное положение противнику не удалось.

Карта боевых действий. Бердянское направление. Источник deepstatemap.live

Также в Генштабе сообщили о ситуации в Донецкой области в районе Авдеевки. Вражеские войска пытались наступать в районе Новокалиново, Авдеевки, Победы и Новомихайловки, неся при это большие потери в живой силе и технике. В то же время ВС РФ продолжают оказывать мощное сопротивление, осуществляют перемещение подразделений и войск, а также активно применяют свои резервы.

Карта боевых действий. Бахмтуское направление. Источник deepstatemap.live

"Российские оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Новокалиново, Авдеевки, Победы, Новомихайловки и понесли потери в личном составе, вооружении и технике", — говорится в сообщении Military Media Center.

Карта боевых действий. Авдеевское направление. Источник deepstatemap.live

На Купянском и Лиманском направлениях украинские защитники продолжают сдерживать удары российских войск.

Напомним, замминистра обороны Украины Анна Маляр 9 августа сообщила, что российские войска уже несколько дней ведут безуспешные наступательные действия в Синьковке Харьковской области. По ее словам, противник пытается прорвать оборону ВСУ и выйти непосредственно к Купянску.