Эффективней чем обычные: Киев отчитался перед США о применении кассетных боеприпасов, — CNN

По данным издания, кассетные снаряды особенно помогают в контексте наступательных действий против крупных скоплений живой силы и техники противника.

Украинская сторона представила доклад Министерству обороны Соединенных Штатов Америки о применении американских кассетных боеприпасов в ходе военных действий с Россией. Об этом 10 августа сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Источник американского телеканала подтвердил предоставление доклада Пентагону, который охватывает как количество выпущенных снарядов, так и количество уничтоженных российских целей. Однако конкретные цифры он не назвал.

Этот ожидаемый отчет был запрошен Соединенными Штатами в контексте соглашения об отправке в Украину артиллерийских снарядов с кассетными бомбами, так называемых DPICM. В прошлом месяце министр обороны Украины Алексей Резников сообщил CNN, что он намеревается представить отчет своему американскому коллеге, министру обороны Ллойду Остину.

Представители украинских органов власти высказали мнение о том, что DPICM могут оказаться более эффективными по сравнению со стандартными артиллерийскими снарядами, особенно в контексте наступательных действий против крупных скоплений российских войск и военной техники.

В июле 2023 года представитель Белого дома Джон Кирби отметил, что эти снаряды "оказывают воздействие на оборонительные формирования России и их тактику оборонительных маневров", отмечает CNN.

Важно отметить, что Соединенные Штаты, Россия и Украина не являются участниками Конвенции о кассетных боеприпасах, которая запрещает производство и применение таких снарядов. Эта конвенция была подписана более чем 100 странами.

Напомним, 8 августа WSJ писал о том, что использование в ходе военных действий кассетных боеприпасов, предоставленных США, внесло новый импульс в украинское контрнаступление, после нескольких недель медленного прогресса. По словам украинских военных, при помощи данного вооружения они поражают скопления российской пехоты, группы транспортных средств и другие цели, создавая путь для дальнейшего наступления наземных войск.

Ранее, 27 июля, украинский ветеран продемонстрировал кадры применения американских кассетных боеприпасов на фронте. Бойцы Сил обороны успешно отработали по складу БК на Соледарском направлении.