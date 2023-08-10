Взрыв в Подмосковье: количество пострадавших растет, 12 россиян пропали без вести, — росСМИ (видео)

Известно уже о 54 раненых в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде. Пять человек были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Количество пострадавших в результате взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде Московской области РФ возросло. 12 человек считаются пропавшими без вести. Об этом со ссылкой на вражеское Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщили в медиа "360tv" 10 августа.

По состоянию на утро 10 августа известно уже о 54 пострадавших. В публикации говорится, что 23 человека были госпитализированы, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

"Еще один человек погиб", — проинформировали в медиа.

Взрыв в Сергиевом Посаде: что уже известно

Напомним, 9 августа в Московской области РФ прогремел громкий взрыв и начал подниматься в небо дым. Сообщали о по меньшей мере 16 пострадавших в результате инцидента на Загорском оптико-механическом заводе, который производит военную оптику.

Позже 9 августа сообщили, что под завалами в Подмосковье могут находиться люди. Причиной взрыва на заводе, по данным росСМИ, было "нарушение технологического процесса".

Также была озвучена другая версия — взрыв вызвала детонация снарядов. Местные начали находить на месте происшествия предметы, похожие на артиллерийские боеприпасы. Директор компании "Пиро-Росс" Сергей Чанкаев передавал, что взрыв произошел на складе металлических труб, где не было горючих материалов.