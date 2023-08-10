Украина будет иметь гарантии безопасности вне зависимости от того, кто будет главой Белого дома, — Госдеп

Спикер Госдепа США Мэтью Миллер отметил, что внешнеполитическая поддержка Украины зависит не только от решений администрации американского президента, но и от Конгресса США.

Пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге 9 августа заявил, что долгосрочные соглашения о безопасности Украины должны пережить любую администрацию американского президента. Такое заявление прозвучало после того, как чиновнику задали вопрос о будущей поддержки Украины, если главой Белого дома станет Дональд Трамп. Об этом сообщает "Голос Америки".

По словам Миллера, соответствующие документы, которые будут подписаны американской и украинской стороной, останутся в силе вне зависимости от того, кто станет президентом США.

"Мы должны закрепить долгосрочные соглашения о безопасности, которые переживут любую администрацию, любое правительство как здесь, в Соединенных Штатах, так и между нашими союзниками и партнерами, которые взяли на себя долгосрочные обязательства по безопасности Украины", — заявил спикер Госдепа.

В ходе брифинга Миллер также отметил, что на сегодняшний день Вашингтон и Киев обсуждают вопрос формата гарантий безопасности в долгосрочной перспективе..

"Мы ведем дискуссии с Конгрессом о том, какой должна быть наша текущая позиция по финансированию Украины и какой должна быть долгосрочная позиция", — отметил он, добавив что поддержка Украины зависит не только от позиции президента США, но и от Конгресса.

При этом Миллер подчеркнул, что ранее Конгресс всегда соглашался с решениями Белого дома относительно военной поддержки Украины.

"Каждый раз, когда мы просили у Конгресса выделить больше поддержки для правительства Украины, украинских военных и народа Украины, Конгресс всегда соглашался. И мы ожидаем, что так будет и дальше", — подытожил Миллер.

Напомним, Госдеп США подтвердил начало переговоров с Украиной о предоставлении гарантий безопасности. В связи с этим Фокус разбирался, какой документ разрабатывают украинская и американская стороны, и как это может повлиять на вступление Украины в НАТО.