Спасли боевых товарищей: в МВД рассказали о подвиге медика из "Гвардии Наступления" (видео)

Российский дрон-камикадзе летел в сторону автомобиля с украинскими бойцами. Но гвардеец не растерялся и открыл по беспилотнику огонь.

В сети опубликованы кадры невероятной истории по спасению боевых товарищей "Гвардии Наступления" бойцом из бригады "Буревій". Боевой медик во время эвакуации раненого с поля боя на востоке Украины сбил вражеский дрон-камикадзе, который должен был ударить по автомобилю наших воинов. Кадры опубликованы 10 августа министром внутренних дел Игорем Клименко на Telegram-канале МВД.

В комментарии к видео говорится, что российский беспилотник летел прямо в сторону автомобиля, но гвардеец не растерялся и открыл по вражескому дрону огонь.

"Три попадания — и FPV дрон с боевым зарядом упал, не долетев до наших", — говорится в сообщении.

В итоге украинские бойцы благополучно добрались до стабилизационного пункта, где раненым была оказана вся необходимая помощь.

"Смелые всегда имеют счастье. Смелые всегда побеждают", — написал в конце Клименко.

Ранее мы писали о том, как бойцы подразделения "Гвардии наступления" уничтожили российскую 100-мм противотанковую пушку МТ-12 "Рапира" на Бахмутском направлении. Вражеское орудие было поражено после умелой работы оператора дрона-разведчика.

Глава МВД Украины Игорь Клименко 9 августа рассказал о боевой работе подразделений "Гвардии наступления". По его словам, но Силы обороны постепенно отвоевывают каждый метр земли, несмотря на упорное сопротивление противника.