Согласно данным западных торговых компаний, РФ в 2022 году продала фирмам в США и Европе ядерной продукции на сумму около 1,7 млрд долларов.

США и их европейские союзники импортируют из России огромное количество ядерного топлива, обеспечивая Москве сотни миллионов евро столь необходимых доходов для ведения войны в Украине. Западные эксперты бьют тревогу и утверждают, что легальная торговля ядерными компонентами способствуют финансированию России и затрудняют усилия по ограничению ее военных возможностей. Об этом 10 августа сообщили обозреватели ABC News.

В материале говорится, что зависимость от российской ядерной продукции, используемой в основном для заправки гражданских реакторов, приводит к тому, что США и их союзники могут столкнуться с нехваткой энергии, если президент РФ Владимир Путин прекратит поставки.

Исполнительный директор образовательного центра в Вашингтоне по вопросам политики нераспространения ядерного оружия Генри Сокольски отметил, что импорт ядерных компонентов, который не находится под санкциями, является абсурдом.

"Мы должны давать деньги людям, которые производят оружие? Это абсурд! Если нет четкого правила, которое не позволяет поставщикам атомной энергии импортировать топливо из России, а получить его оттуда дешевле, то почему бы им не сделать это?" — заявил Сокольски.

Обозреватели, согласно данным торговых компаний, публикуют шокирующие цифры — Россия продала фирмам в США и Европе ядерной продукции на сумму около 1,7 млрд долларов. При этом закупки происходили в то время, когда Запад ввел жесткие санкции против Москвы в связи с ее вторжением в Украину в 2022 году.

Более того, по данным Управления энергетической информации США, в прошлом году Россия поставила американской атомной промышленности около 12% урана. В 2022 Европа сообщила, что получит из России около 17% урана.

Также в материале говорится о причинах того, что западные страны неохотно говорят об ограничениях импорта российского ядерного топлива. Дело в том, что атомная энергетика США, которая в значительной степени использует внешние источники топлива, производит около 20% американской электроэнергии. По мнению экспертов, такая ситуация сложилась из-за того, что американская урановая промышленность пострадала после заключения в 1993 году сделки о нераспространении ядерного оружия, которая привела к импорту недорогого оружейного урана из России.

В закупках урана в США по-прежнему преобладают иностранные поставщики

Отметим, что согласно официальным данным Управления энергетической информации США (EIA), большая часть урана, поставленного в 2022 году в Соединенные Штаты, была иностранного происхождения. При этом Канада и Казахстан вместе обеспечили более половины общего объема, а Россия занимает четвертое место в списке поставщиков.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин намеревается затянуть войну в Украине, по крайней мере до следующих президентских выборов в США. Журналисты CNN отмечают, что глава Кремля возлагает надежду на то, что Джо Байден потерпит поражение в предстоящей гонке, из-за чего военная поддержка Украины пойдет на спад.