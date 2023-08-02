Уран и золото Нигера. Россия и Франция могут начать войну за ресурсы для Европы

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На воскресном совещании стран-членов ЭКОВАС было принято решение взять Нигер в блокаду и выдвинуть военной хунте ультиматум: до конца недели восстановить конституционный порядок и вернуть власть свергнутому прозападному президенту Мухаммеду Базуму. Даже пригрозили военными мерами, то есть, интервенцией.

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В ответ военные Нигера остановили экспорт во Францию урана и золота, двух ключевых ресурсов, которые Париж годами выкачивал из страны через свой конгломерат Orano. Они отказались (пока что) выполнять ультиматум, а в защиту Нигера выступили военные хунты соседних Буркина-Фасо, Мали и Гвинеи.

То, что начиналось как внутренняя проблема, становится предметом борьбы на глобальном уровне. Африка является одной из ресурсных баз Европы, где, впрочем, влияние последней постепенно угасает вместе с распадом остатков постколониальных неформальных зон влияния типа Франсафрик.

Этим пользуются конкуренты стран ЕС и НАТО: Россия, Китай, Турция, аравийские монархии Залива, которые давно включились в борьбу за континент.

На примере Нигера сейчас видно, как Россия пытается воспользоваться этим для подрыва экономической базы Запада и получения новых точек входа в регион, и как Франция пытается сохранить свое присутствие и влияние в бывших колониях, где ее сделали главным козлом отпущения за все беды.

Сейчас ситуация все больше походит на краш-тест для разных коалиций государств. С одной стороны, военные правители, пытающиеся вырвать власть из рук ослабевших гражданских правительств, не оправдавших надежды, а с другой стороны ряд прозападных стран во главе с Нигерией, Ганой и Сенегалом, которые имеют шанс продемонстрировать свои региональные амбиции.

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