Готовили государственный переворот: в Украине осудили приспешников Медведчука (фото)

Среди осужденных — гражданин России, который получил 10 лет лишения свободы, а организатор попытки переворота будет заключен на 7 лет. Для реализации своего замысла злоумышленники даже сформировали боевое крыло.

Служба безопасности Украины (СБУ) собрала доказательную базу против четырех приспешников экс-нардепа Виктора Медведчука. Они готовили насильственный захват власти в Украине, сейчас они осуждены. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Подготовка госпереворота — что известно о деле

"Злоумышленники планировали "синхронизировать" государственный переворот с началом полномасштабного вторжения РФ. Тем самым надеялись помочь агрессору в скорейшей оккупации Украины. По данным следствия, они хотели захватить власть через подконтрольные общественные организации в Киеве и других регионах нашего государства", — отметили в ведомстве.

Доказательства преступления Фото: СБУ

По данным СБУ, именно эти прокремлевские ячейки должны были инициировать проведение в столице Украины так называемого "национального собрания", на котором организаторы планировали "утвердить резолюцию" по "отстранению от власти" высшего военно-политического руководства Украины.

Доказательства преступления Фото: СБУ

"В случае отказа — злоумышленники планировали перейти к "силовому сценарию". Для этого они формировали собственное "боевое крыло", к которому пытались привлечь полтысячи вооруженных лиц. Для поиска "кандидатов" использовали собственные связи среди сторонников р*шизма", — добавили в Службе безопасности.

Доказательства преступления Фото: СБУ

Отмечается, что правоохранители сработали на опережение и предотвратили реализацию незаконных действий.

"В результате многоэтапной спецоперации сотрудники СБУ своевременно разоблачили организаторов преступления, задокументировали их подрывную деятельность и задержали в начале полномасштабного вторжения РФ", — добавили в СБУ.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Подготовка госпереворота — что известно об осужденных?

В СБУ подчеркнули, что среди осужденных — гражданин РФ, военный разведчик по специальности, который был на "прямой" связи с представителями администрации президента РФ и спецслужб страны-агрессора.

Инфографика СБУ

Согласно фото, речь, вероятно, идет о Тарнашинском Александре Константиновиче, который, по данным "Движения ЧЕСТНО", является соратником Виктора Медведчука и одним из лидеров партии "Украинский выбор".

Александр Тарнашинский Фото: Оперативний ЗСУ

В 2005 — 2006 годах был помощником народного депутата от "Партии регионов" Демчишена Василия Васильевича. В 2012 году баллотировался в парламент от "'Радикальной Партии Олега Ляшко".

Тарнашинский также является учредителем ООО "Русич", ООО "Народная нефтяная компания "Велес" и руководителем нескольких общественных организаций, в частности ОО "Славянское движение "Русь возрожденная".

5 мая 2022 года контрразведка СБУ задержала Тарнашинского в Киеве. По данным следствия, он занимался подготовкой к свержению конституционного строя в Украине и координировал свои действия с российскими спецслужбами.

Во время обысков у Тарнашинского обнаружили документацию и печати ОО, запрещенную символику, письмо из администрации Путина о полученном обращении, компьютеры, средства связи и черновики с доказательствами преступных действий.

Организатором попытки государственного переворота, вероятно, был Василий Остафийчук.

Фото: Оперативний ЗСУ

Отмечается, что он "стоял у истоков антиукраинской деятельности" чуть ли не с момента создания "Украинского выбора", был владельцем различных политических и "казацких" общественных организаций, сообщает"24 канал".

Подготовка госпереворота — какой приговор получили фигуранты дела?

По данным СБУ, на основании собранных доказательств суд признал злоумышленников виновными по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины, а именно действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Суд назначил приговоры всем задержанным преступникам:

гражданин РФ получил 10 лет заключения;

организатору преступления получил 7 лет лишения свободы;

два сообщника организатора — по 5 лет заключения.

Напомним, что 19 марта 2021 года СБУ сообщила о подозрении политическому эксперту Михаилу Шпиру. Он выступал на каналах Виктора Медведчука "112 Украина" и NewsOne и в эфире российских YouTube-каналов "Украина.ру", "Россия 24" и News Front. По версии СБУ, Шпир целенаправленно продвигал в информпространстве нарративы РФ. После этого, 16 июня сообщалось, что 10 лет тюрьмы получил так называемый "эксперт" Михаил Шпира.