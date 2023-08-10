У РФ нет "снарядного голода" на поле боя, количество обстрелов растет, — Нацгвардия (видео)

По словам спикера Нацгвардии Руслана Музычука, особо заметна активизация противника на Восточном направлении. За прошлую неделю зафиксировано 9 тысяч обстрелов, хотя еще недавно количество было на уровне 6,5 тысяч.

Российские оккупанты, несмотря на все заявления, не испытывают "снарядного голода". Кроме того, на некоторых участках фронта число обстрелов со стороны противника заметно увеличилось. Об этом заявил спикер Нацгвардии Украины Руслан Музычук в эфире телемарафона 10 августа.

"В июле в течение недели было 6-6,5 тысяч обстрелов, в течение прошлой недели — 9 тысяч обстрелов", — говорится в сообщении.

Кроме того, заметно активизировались российские оккупанты на Восточном направлении, пытаясь вернуть утраченные позиции.

К слову, противник сконцентрировал свои усилия на Купянском направлении, где пытается захватить новые высоты и выйти прямо к городу. При таком сценарии они смогли бы переломить ситуацию на фронте, однако Силы обороны не дают им этого сделать.

"В частности, сюда были заведены десантно-штурмовые подразделения, усилились они и танковыми подразделениями, которые при поддержке авиации и артиллерии пытаются предпринимать попытку штурмы на наши позиции. Мы также видим, что враг активно применяет авиацию. В последние недели ежесуточно происходит более 50 авиационных обстрелов, а иногда и более 80", — добавил Руслан Музычук.

Все это делается для того, чтобы вынудить командование ВСУ перебросить некоторые подразделения с юга на этот участок.

Напомним, 10 августа сообщалось, что ВС РФ на юге начали "прятаться" от ударов ВСУ среди мирного населения. По мнению Оперативного командования "Юг", такие действия противника значительно усложняет работу Сил обороны.