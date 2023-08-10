ВС РФ на юге начали "прятаться" от ударов ВСУ среди мирного населения, — командование

Российские военнослужащие начали располагать места своей дислокации среди местного населения, что, по мнению Оперативного командования "Юг", значительно усложняет работу Сил обороны.

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На юге Украины, а именно на левом берегу Днепра оккупанты пытаются избежать ударов ВСУ, прячась среди мирного населения, располагая так живую силу и технику. Об этом рассказала руководитель Объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

"Оккупанты на левом берегу, сосредоточив свои силы — и живую силу, и технику, понимают, что мы отрабатываем контрбатарейно и это означает, что им покоя не будет ни в одной точке. Именно поэтому они пытаются распределять свои места дислокации среди местного населения. И этим усложняют работу ВСУ", — сказала она.

Гуменюк отметила, что Силы обороны Украины "не работают" по гражданским объектам, поэтому очень трудно точечно уничтожать врага.

"Мы осознаем ответственность перед нашими гражданами, которые находятся в оккупации. И поэтому такая тщательная работа — выявление подобных пунктов и точечное их уничтожение — это очень кропотливая работа, но потом невероятно результативная", — отметила она.

Пресс-секретарь ОК "Юг" также рассказала, что недавнее поражение пункта управления в Новой Каховке имело результат и раскоординировало часть армии РФ.

"Командный пункт уничтожен, а это означает, что вновь во вражеское войско внесен определенный беспорядок. Потому что нет управления, оно требует переформатирования. И видим, что морально-психологический дух подрывается с каждым днем усложненной логистикой, отсутствием управления и возможностью быть пораженным даже в таких защищенных объектах", — подытожила Гуменюк.

К слову, 6 августа Гуменюк сообщала, что российские военные в акватории Черного моря используют морской способ рассредоточения сил, а также используют гражданские суда для прикрытия кораблей флота.

Ранее, 16 июля, в ОК "Юг" рассказали, что на левом берегу Днепра в Херсонской области российские оккупанты начали обустраивать огневые позиции на чердаках и высоких этажах жилых домов.