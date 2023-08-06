Оккупанты в Черном море используют гражданские суда для прикрытия своих военных кораблей — ОК "Юг"

"Оккупанты прячутся за гражданскими". Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины подчеркнула, что российский флот прикрывается гражданскими судами.

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Российские военные в акватории Черного моря используют морской способ рассредоточения сил, а также используют гражданские суда для прикрытия кораблей флота. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

"Они действительно используют чисто морской способ рассредоточения сил. Максимально занимают территорию расширенно для того, чтобы маневрировать. По постоянной тактике окупанты прячутся за гражданскими. То есть, гражданское судоходство становится для них прикрытием", — сообщила она.

Гуменюк напомнила, что ранее Минобороны Украины огласила о военной опасности, в частности, гражданским судам, которые будут способствовать помощи россиянам. Такие суда будут рассматриваться, как несущие военные грузы и восприняты законной военной целью.

"Поэтому нужно понимать, что суда, которые будут следовать в те порты, где будут выгружаться или загружаться для развития экономики страны-агрессора, тоже в опасности", — резюмировала Гуменюк.

Спикер проинформировала, что в акваториях шести российских портов в Черном море — Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань — не происходит ощутимого изменения ситуации. Также, по ее словам, российские оккупанты в районе Керченского пролива создали так называемый "район досмотра", где пытаются искусственно накопить гражданские суда для того, чтобы использовать их в качестве прикрытия для своих военных кораблей.

"Такая практика продолжалась довольно давно, еще во времена начала оккупации Крымского полуострова, когда они пытались диктовать свои условия прохождения по Керченскому проливу. И сейчас они используют гражданское судоходство как прикрытие своей агрессии и обвинения Украины в незаконном ведении войны. Напомню, что территориальное море Украины — это 12 морских миль от нашего побережья. Крым — это наше побережье, хоть и временно оккупированное, и все события происходили в территориальном море Украины. То есть, Украина законно отбивает свои территории и акватории", — подытожила Наталия Гуменюк.

Ранее Фокус писал, что Украина объявила о военной угрозе на путях следования в черноморские порты РФ.