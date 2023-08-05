Украина объявила о военной угрозе на путях следования в черноморские порты РФ (карта)

Ранее Минобороны Украины заявило, что все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ могут рассматриваться такими, которые перевозят грузы военного назначения.

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Украина огласила о военной опасности для судоходства в районе российских портов в акватории Черного моря. В частности, речь идет об опасности судоходным маршрутам вблизи Анапы, Новороссийска, Геленджика, Туапсе, Сочи и Тамани. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба Государственной службы морского и речного транспорта.

В сообщении сказано, что предупреждение будет актуальным до момента последующей отмены.

"Военная угроза. Акватория внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань", — говорится на сайте на "Госгидрогафии".

Фактически речь идет о зеркальном ответе украинской стороны на угрозы России о том, что все суда, которые будут проходить в украинские порты, будут рассматриваться, как несущие военные грузы.

"С 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной, как такие, которые перевозят грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками", — говорится в заявлении Минобороны Украины.

Напомним, 28 июля российский военный корабль вышел на связь с гражданским судном в Черном море с угрозами о том, что движение в украинские порты закрыто, а попытка туда попасть будет считаться участием в конфликте на стороне ВСУ.