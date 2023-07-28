Угрожают войной: корабль РФ запретил движение гражданскому судну в Черном море (аудио)

Российский военный предупредил судно, что движение судов в сторону Украины расцениваются российской стороной как попытка провести военный груз.

Related video

Российские военные через открытый канал вышли на связь с коммерческим судном, который направлялся Черным морем в один из украинских портов. Оккупанты действовали агрессивно и угрожали гражданскому судну, предупредив о запрете продвижения в сторону Украины. Запись разговора опубликовала 28 июля пресс-служба ДПСУ.

На записи предположительно корабль береговой охраны РФ предупреждает экипаж одного из судов в акватории Черного моря, что район объявлен небезопасным, движение в украинские порты закрыто, а попытка туда попасть будет считаться участием в конфликте на стороне ВСУ.

По сути российский корабль угрожает войной государствам, чьи гражданские суда направляются в сторону украинских портов.

"Какой у вас груз? У вас есть оружие на борту? Я предупреждаю вас о запрете передвижения к портам Украины". — звучит голос на записи.

Далее предположительно российский военный говорит о том, что транспортировка любого груза в украинские порты расцениваются российской стороной как попытка провести военный груз.

"Страна, под флагом которой двигается судно, считается втянутой в конфликт в Украине", — говорится в сообщении.

Напомним, пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 28 июля заявила, что Россия накапливает силы на юге для новых ударов по портам и другой прибрежной инфраструктуре Украины. По ее словам, поступила информации о том, что оккупанты дополнительно минируют морские маршруты, ведущие к украинским портам.

Заместитель председателя Государственного департамента США Ведант Патель 26 июля заявил, что государства, участвовавшие в Черноморской зерновой инициативе и чьи суда сейчас находятся в Черном море, обещают "серьезно отреагировать" в случае возможной атаки со стороны РФ на их корабли.