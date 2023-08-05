Україна оголосила про військову загрозу на шляхах прямування до чорноморських портів РФ (карта)

Раніше Міноборони України заявило, що всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря в напрямку морських портів РФ, можуть розглядатися такими, що перевозять вантажі військового призначення.

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Україна оголосила про військову небезпеку для судноплавства в районі російських портів в акваторії Чорного моря. Зокрема, йдеться про небезпеку судноплавним маршрутам поблизу Анапи, Новоросійська, Геленджика, Туапсе, Сочі й Тамані. Про це 4 серпня повідомила пресслужба Державної служби морського та річкового транспорту.

У повідомленні сказано, що попередження буде актуальним до моменту подальшого скасування.

"Військова загроза. Акваторія внутрішнього і зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі, Тамань", — йдеться на сайті на "Держгідрогафії".

Фактично йдеться про дзеркальну відповідь української сторони на погрози Росії про те, що всі судна, які проходитимуть до українських портів, розглядатимуть як такі, що несуть військові вантажі.

"З 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря в напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, які розташовані на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі військового призначення з усіма відповідними ризиками", — ідеться в заяві Міноборони України.

Нагадаємо, 28 липня російський військовий корабель вийшов на зв'язок із цивільним судном у Чорному морі з погрозами про те, що рух до українських портів закритий, а спроба туди потрапити вважатиметься участю в конфлікті на боці ЗСУ.