"С опозданием лет на 10": в ВСУ рассказали, когда россияне отремонтируют "Оленегорский горняк"

По мнению спикера ВМСУ Дмитрия Плетенчука, ремонт таких БДК требует много времени и наличия производственных мощностей. При этом государственный заказ для флота в РФ выполняют процентов на 30-35, с опозданием лет на 10.

У россиян мало шансов вернуть на боевое дежурство большой десантный корабль "Оленегорский горняк", который получил пробоину в машинном отделении после атаки 4 августа. Такое заявление сделал спикер Военно-Морских Сил Украины ВСУ, капитан 3 рангу Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Из той информации, что мы имеем, шансы небольшие у этого корабля вернуться в свой Северный флот, с которого он пришел в Черное море для того, чтобы вместе с другими 6-ю кораблями, которые зашли, и еще 7 БДК (большой десантный корабль), которые уже были в акватории, захватывать южное побережье Украины. Но по состоянию на сейчас видим, что шансов вернуться у него очень мало", — заявил капитан.

По словам Плетенчука, ремонт таких крупных кораблей как "Оленегорский горняк" требует много времени и наличия соответствующих производственных мощностей.

"То, что это будет не завтра, не послезавтра и даже не через месяц – это факт. В целом государственный заказ в РФ для флота выполняется процентов на 30-35. С опозданием лет на 10. Соответственно, производственные мощности не на том уровне, на котором им бы хотелось, оборудование изношено на 70% в среднем по кораблестроению в РФ", — добавил Плетенчук.

Что известно про БДК "Оленегорский горняк"

Большой десантный корабль "Оленегорский горняк" получил серьезные повреждения в результате атаки безэкипажного морского аппарата в ночь на 4 августа у берегов Новороссийска. Российские СМИ сначала заявили, что экипаж корабля успешно отбил атаку USV. В Минобороны РФ также отрицали повреждения корабля.

Позже появились видеозаписи, которые подтвердили, что морской дрон без какого-либо сопротивления приблизился к цели и ударил в левый борт корабля. БДК получил пробоину в корпусе, сильно накренившись на левый борт. Россияне отбуксировали его к берегу, надеясь отремонтировать.

По мнению представителей британской разведки, повреждение десантного корабля ВМФ России "Оленегорский горняк" сильно ударило по российскому Черноморскому флоту. Известно, что россияне ранее передислоцировали большинство своих подразделений в Новороссийск из-за высокой угрозы для Севастополя.

7 августа спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что подбитый "Оленегорский горняк" не вернется в Северный флот РФ.