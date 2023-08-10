"Очень мощный": в сети сообщают о звуке взрыва на Старокрымском полигоне

В июле беспилотники атаковали склад боеприпасов россиян на территории Старокрымского полигона во временно оккупированном Крыму.

На Старокрымском полигоне в Кировском районе временно оккупированного Крыма слышно взрывы. Об этом сообщают в Telegram-канале "Крымский ветер".

"И снова взрыв на Старокрымском полигоне. Очень мощный, оглушительный, — информируют подписчики. Что ж, крымчанам тоже стоит привыкать. Дальше будет больше, чаще и не утилизация, как сейчас, а по-настоящему", — пишут в Telegram-канале.

Напомним, 19 июля на оккупированном полуострове зафиксировали "прилет". Удар произошел по складу боеприпасов российских оккупантов на территории Старокрымского полигона. Местные делились кадрами, на которых было видно зарево после "прилета". В результате атаки оккупационные власти Крыма эвакуировали две тысячи человек из нескольких населенных пунктов, среди которых Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное.

Оккупационные власти называли ситуацию "динамичной" и сообщали, что российские боеприпасы после удара по складу будут детонировать еще несколько дней.

20 июля взрывы также прогремели в оккупированном Севастополе. Тогда местные "власти" проинформировали о якобы учениях военных РФ.

В августе в оккупированном Крыму также не единожды гремели взрывы. 8 августа сообщалось, что оккупанты перекрывали движение по Крымскому мосту, так как получили сообщение о якобы морских дронах в акватории Черного моря.

9 августа в небо над Джонкоем после сообщений о взрывах в небо подняли три вертолета Вооруженных сил РФ, которые пролетели через Нижнегорский район в сторону Азовского моря.

Фокус писал 10 августа, что 11 беспилотных летательных аппаратов атаковали Калужскую и Московскую области в РФ, а также территорию оккупированного Крыма. В Минобороны заявили, что дроны якобы не достигли своей цели. Российская противовоздушная оборона отразила атаку двух беспилотников вблизи города Севастополь. Еще десять дронов, по заявления Минобороны РФ, были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение в акватории Черного моря.