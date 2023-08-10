Часть пойдет на помощь Украине: Байден попросит у Конгресса США $25 млрд, — Bloomberg

По словам журналистов, запрос будет включать около 12 млрд долларов на помощь при стихийных бедствиях, а также 13 млрд долларов на оборону. Часть этой суммы будет выделена на помощь Украине.

Президент США Джо Байден собирается попросить у Конгресса 25 млрд долларов на стихийные бедствия и расходы на оборону. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что запрос будет включать около 12 млрд долларов на помощь при стихийных бедствиях, а также 13 млрд долларов на оборону. Часть этой суммы будет выделена на помощь Украине.

Дополнительная помощь Украине: республиканцы могут быть против

Издание пишет, что часть представителей Республиканской партии в палате представителей не хотят одобрять дополнительную военную помощь Украине, несмотря на то, что Кремль усилил атаки на судоходные пути и инфраструктуру в Черном море, а также на просьбу президента Украины Владимира Зеленского.

Журналисты напомнили, что спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил в июне, что не допустит голосования по дополнительному финансированию Украины, если эта мера превысит предел расходов на оборону в размере 886 миллиардов долларов. Однако республиканские "ястребы" в Сенате не согласны с Маккарти. К примеру, Линдси Грэм из Южной Каролины и другие заявили, что не хотят сокращения базового бюджета Пентагона для оплаты помощи Украине.

Напомним, что 9 августа журналисты уже писали о планах Байдена. Так, президент США намерен обнародовать свой запрос на дополнительное финансирование Украины в четверг, 10 августа.

Также 8 августа сообщалось, что США могут выйти на производство 1 млн 155-мм снарядов в год к 2025. Нарастить такой объем выпуска артиллерийских боеприпасов помогут новые технологии производства. В частности планируется оптимизировать производство гильз к 155-мм снарядам.