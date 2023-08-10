"Сотни погибших ежедневно": в Минобороны рассказали, как ВС РФ пытаются скрыть свои потери

По словам заместительницы министра Анны Маляр, тела российских военнослужащих не возвращают домой, а оставляют на временно оккупированных территориях. В дальнейшем часть погибших попадает в братскую могилу площадью до 100 гектаров.

Российские войска пытаются скрыть большие потери своих бойцов. Об этом говорится в публикации в соцсетях заместительницы министра обороны Украины Анны Маляр от 10 августа.

"Сейчас везде на фронтах активные боевые действия. Гибнет очень много врагов — сотни погибших ежедневно и на Востоке, и на Юге", — отметила чиновница.

Она сообщила, что для сокрытия реальных потерь командование российских оккупантов не транспортирует остатки своих солдат в РФ. Вместо этого враг хоронит их на захваченных территориях.

В частности, по словам Маляр, вблизи города Мелитополь в Запорожской области почти непрерывно кремируют тела вражеских военных, доставленные грузовиками.

"Местные жители чувствуют характерный едкий дым уже длительное время", — подчеркнула заместительница министра.

Также, по данным Минобороны, захватчики везут своих погибших на Херсонском направлении в морг Чаплинской районной больницы. Там останки хоронят в двух локация, площадь одной из которых составляет до 100 гектаров.

Напомним, 10 августа спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что в течение суток защитникам удалось ликвидировать 35 вражеских армейцев на Купянском направлении. Он описал ситуацию в Харьковской области как динамичную, но заверил, что ВС РФ уже "много недель" не удается достичь успеха.

Также 10 августа в Военно-морских силах ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки бойцам 35 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского удалось уничтожить 9 российских захватчиков.