Выезд из Украины по системе "Шлях": Верховный Суд разрешил не рассекречивать имена, — СМИ

Журналисты утверждают, что пытались получить имена тех, кто выехал по системе и не вернулся в Украину. Однако Львовской ОВА разрешили не делать этого.

Верховный Суд Украины разрешил Львовской ОВА не рассекречивать имена украинцев, которые выехали за границу через систему "Шлях" во время действия военного положения и не вернулись. Об этом сообщают в издании NGL.media.

Журналисты отмечают, что ранее подавали кассационную жалобу на решение Восьмого апелляционного административного суда, который отменил вердикт судьи Львовского окружного админсуда Галины Морской, обязавшего Львовскую ОВА предоставить документы, касающиеся злоупотребления системой "Шлях".

До этого представители СМИ обратились в Львовскую ОВА с официальным запросом предоставить копии документов об отмене разрешений на выезд водителям, которые уехали из Украины по системе "Шлях" и не вернулись.

В Львовской ОВА отказали, сославшись на защиту персональных данных. После этого СМИ обратились с иском в Львовский окружной административный суд. Их иск удовлетворили, обязав Львовскую ОВА предоставить копии документов, где будут отображены фамилии, имени и отчества физических лиц, скрыв остальную информацию, которая позволила бы безоговорочно их идентифицировать. Речь о серии и номере паспорта, дате рождения и т.п.

Львовская ОВА отказалась выполнять решение суда первой инстанции и подала апелляцию в Восьмой апелляционный административный суд, который частично удовлетворил апелляционную жалобу. Журналисты сообщают, что постановление апелляции было выписано таким образом, что Львовская ОВА получила возможность затереть на документах практически всю информацию.

В итоге Львовская ОВА предоставила ответ на запрос NGL.media, скрывая всю возможную информацию, кроме дат рождения и названий организаций, которые были инициаторами отмены разрешений на выезд. Журналисты отмечают, что преимущественно это Госпогранслужба.

Журналисты решили обжаловать решение суда в кассационном порядке, но судья Верховного Суда Надежда Данилевич решила, что истец недостаточно обосновала значительный общественный интерес.

Фокус ранее писал в июне, что через систему "Шлях" за время полномасштабного вторжения РФ в Украину выехали за границу и пока не вернулись почти 19 тысяч военнообязанных мужчин. Оформление "липовых" документов стоило от 3 до 7 тысяч долларов.

Фокус также писал в июле, что НАБУ задержало помощницу действующего нардепа Людмилы Марченко при получении взятки за оформление разрешения на выезд военнообязанных за границу по системе "Шлях".