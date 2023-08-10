Продырявленный и обгоревший: сети показали российский танкер Sig после удара дрона (видео)

На опубликованных кадрах видно, что российский корабль держится на плаву, хотя и имеет пробоину в районе ватерлинии.

Российский танкер Sig попал под удар морского дрона ВСУ в Керченском проливе менее недели назад. В сети опубликовали видео, на котором видно состояние корабля РФ после удара. Кадры опубликовало издание The Moscow Times в Telegram-канале.

Видео снимают с лодки, которая проплывает мимо танкера Sig. Камера показывает пробоину в правом борту корабля ниже ватерлинии. Видимый диаметр отверстия — около одного метра. Вокруг — поверхность борта, почерневшая от возможного пожара. Также видно, как на палубе танкера работает несколько человек.

Отметим, танкер Sig получил повреждения в ночь на 5 августа. Согласно заявлениям российских властей, его атаковал морской дрон, начиненный взрывчаткой. В результате удара дрона корабль получил пробоину в районе ватерлинии возле машинного отделения. Уверяют, что никто из россиян не погиб, только есть травмированные стеклом. Также предполагают, что полученные повреждения достаточно серьезные — перемещаться он не может.

Ориентировочное место удара — 45°01'1 "N 036°31'7 "E, в 25 км — Крымский мост.

Место удара по танкеру Сиг

Позже СБУ намекнули, что за атакой морского дрона могут стоять украинские спецслужбы. В частности, глава СБУ Василий Малюк заявил, что ситуация логична: Украина имеет полное право действовать в собственных территориальных водах возле Крыма.

Sig — нефтяной танкер России, длиной 161 м, шириной 6 м, высотой 6 м. Грузоподъемность в море — 5,8 тыс. тонн. OSINT-расследователи исследовали маршрут корабля — он имел регулярные рейсы в Сирию, поставлял авиационное топливо. С 2019 года судно находилось под санкциями США.

Российский нефтеналивной танкер Sig Фото: Википедия

Отметим, перед атакой на Sig морские дроны атаковали порт Новороссийска. В результате атаки пострадал десантный корабль "Оленегорский горняк" — он получил пробоину, после этого его отбуксировали к берегу.

Напоминаем, украинские изобретатели представили морской дрон Magura V5 на выставке военной техники в Турции. Согласно заявлению изобретателей, он способен нести взрывчатку весом до 300 кг.

Незадолго до двух ударов по кораблям РФ Минобороны Украины предупредило, что считает российские порты на Черном море зоной военных действий. После этого у страны-агрессора появились проблемы с экспортом зерна. А в мире начали беспокоиться из-за цены на нефть: если РФ не будет ее экспортировать, то вырастет цена на топливо.