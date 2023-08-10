"Не имеет военной целесообразности": в ВМС оценили вероятность высадки десанта РФ вблизи Одессы

В Черном море численность российской корабельной группировки уменьшается, а дееспособных десантных судов может быть восемь.

Дмитрий Плетенчук, спикер ВМС ВС Украины, прокомментировал уровень угрозы высадки морского десанта РФ, назвав ее маловероятной на данный момент. Об этом он сообщил в комментарии "Суспільному".

Сейчас Черноморский флот применяет свои военно-десантные корабли для соответствующей транспортировки гражданских автомобилей через Керченский пролив. В начале боевых действий угроза высадки десанта была высокой.

Он рассказал, что в Черном море численность российской корабельной группировки уменьшается. Из 13 единиц кораблей, которые сейчас несколько находятся в ремонте, "Оленегорский горняк" поврежден, и еще один в порту Бердянск в 2022 году был затоплен. В общем минимум пять таких судов могут быть уже непригодны.

"Учитывая то, что враг уже отброшен на левый берег Днепра — такая операция сейчас не имеет военной целесообразности и смысла", — пояснил он.

Спикер добавил, что украинские ВМС по состоянию на сейчас уже освободили акваторию общей площадью 25 тысяч квадратных километров. Украинская береговая артиллерия контролирует море более чем на 100 морских миль. Речь идет о территории в глубину от побережья. Соответственно, провести эту операцию российские захватчики пока не способны реализовать.

Высадка десанта РФ в Одессе: Братчук оценил ситуацию в Черном море

Представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук заявил, что до завершения боевых действий враг будет пытаться реализовать высадку десанта, но сил и средств на десантирование нет. Черное море и в дальнейшем остается фронтом.

"Планы есть, возможностей таких нет", — пояснил Братчук.

Атака на Новороссийск: поврежден корабль "Оленегорский горняк"

Российский десантный корабль "Оленегорский горняк" получил повреждения в результате атаки 4 августа морскими дронами. Транспортные корабли этого проекта вооружены двумя сдвоенными 57-мм артиллерийскими установками АК-725 и 4 пусковыми установками ЗРК "Стрела-2".

Оккупанты пытались отремонтировать судно. По мнению спикера ВМСУ Дмитрия Плетенчука, ремонт таких ВДК требует много времени и наличия производственных мощностей. В то же время государственный заказ для флота в РФ выполняют процентов на 30-35 с опозданием лет на 10.

Фокус сообщал, что 8 августа в Одессе и области готовятся к бархатному сезону. Уже 10 августа планировали открыть пляжи. Для безопасного плавания в море — противоминные сетки. Спецукрытий на пляже нет, в случае ракетной опасности отдыхающим предлагают бежать в ближайшие рестораны, дома или ведомства.