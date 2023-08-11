Но есть одно но: правительство Шольца не исключает поставок Украине ракет Taurus, — СМИ

По данным журналистов, канцлер Германии предложил "подкрутить" ракеты так, чтобы ВСУ не могли бить ими по территории России.

Федеральное правительство Германии, вероятно, изменило свою негативную позицию по поводу поставок крылатых дальнобойных ракет Taurus в Украину. Об этом 10 августа сообщало немецкое издание Der Spiegel.

По данным СМИ, власти Германии рассматривают возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus из запасов Бундесвера в ближайшие месяцы. Согласно информации из публикации, в настоящее время идут дискуссии между Министерством обороны и представителями оборонной промышленности. Отмечается, что министр обороны Борис Писториус предлагает ограничить функциональность крылатой ракеты Taurus до класса "воздух-поверхность" ("воздух-земля"), чтобы исключить возможность ее использования по территории России. Такое же мнение высказал и федеральный канцлер Олаф Шольц. Он предложил внести соответствующие технические изменения.

Согласно сообщению, Шольц намерен одобрить поставку Taurus только после тщательного обсуждения таких ограничений. Важно отметить, что всего неделю назад Борис Писториус заявил, что решение о поставках еще не принято, хотя возможность поставок оставалась открытой.

Издание напоминает, что первый запрос на поставку Taurus от Украины поступил в мае 2023 года. Эти крылатые ракеты оборудованы собственным двигателем и несколькими навигационными системами, что позволяет им выполнять автономные полеты на низкой высоте над территорией противника. Одной из особенностей является возможность запуска ракет с военных истребителей и их применение для поражения целей на расстоянии до 500 км.

С тех пор дискуссия внутри правительства начала набирать обороты. Недавно политик из СДПГ Андреас Шварц выступил за возможные поставки. Он полагает, что Украина сможет сдержать обещание и не использовать эти ракеты против России на ее территории. Агнешка Брюггер, политик из партии "зеленых", выразила схожее мнение.

Также эксперт по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн приветствует поставки крылатых ракет Украине, утверждая, что "Таурусы" уже готовы к применению и срочно необходимы стране. Она призывает к ускорению процесса принятия решения и подчеркивает, что подобные дискуссии не должны затягиваться, как это было с поставками танков.

Напомним, 7 августа зампредседателя Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев сообщил, что в Бундестаге достигли согласия касательно передачи Германией Украине дальнобойных ракет Taurus.

3 августа министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украине не передали ракеты Taurus, так как они обладают "особой дальнобойностью".

Ранее, в мае 2023 года, Украина запросила у Германии дальнобойные ракеты Taurus. А несколькими днями ранее представитель партии ХДС и эксперт по обороне Родерих Кизеветтер высказался за поставку в Украину немецких крылатых ракет Taurus.