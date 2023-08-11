ВС РФ ударили по Киеву ракетами "Кинжал": в городе прогремели мощные взрывы (фото)

Пуски аэробаллистических Х-47М2, вероятно, осуществлялись из района аэродрома Саваслейка. Обломки ракет, по словам мэра Киева Виталия Кличко, упали на территории детской больницы.

В Киеве примерно в 10:00, через 10 минут после объявления воздушной тревоги, прозвучала серия взрывов. Об этом сообщил корреспондент Фокуса.

Перед этим,в 9:59 в Воздушных силах ВСУ сообщили о пусках аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", а через 2 минуты стало известно о повторных пусках.

По данным командования, пуски ракет осуществлял истребитель МиГ-31К из района аэродрома Саваслейка.

Позже мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию об ударах по столице и попросил киевлян пребывать в укрытиях.

По данным Киевской городской военной администрации (КГВА), в столице работают силы противовоздушной обороны (ПВО).

Позже мэр Киева сообщил, что обломки одной из ракет упали на территорию детской больницы. По предварительным данным никто не пострадал.

Информация об утреннем ракетном ударе ВС РФ по Киеву уточняется.

Напомним, 10 августа в Нацполиции сообщили, что ВС РФ применили ракету "Искандер-К" для атаки по Запорожью.