На ЗАЭС произошел очередной инцидент: оккупанты экстренно пытаются решить проблему

По информации "Энергоатома", связана проблема с утечкой воды из первого контура реактора во второй. В связи с этим 4-й энергоблок начали переводить с состояние "холодный останов".

На Запорожской атомной электростанции, которая находится под временным контролем Российской Федерации, произошел новый инцидент. Один из энергоблоков экстренно переводят в "холодный останов". Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома" 11 августа.

По информации представителей компании, преступные действия российских оккупантов снова ставят под угрозу существование станции. После вывода 4-го энергоблока ЗАЭС в "горячее" состояние из-за нарушений условий лицензии и требований, произошел новый инцидент.

Связан он с утечкой воды из первого контура реактора во второй.

"Это произошло из-за нарушения целостности третьего парогенератора, расположенного в герметичной оболочке блока. Поэтому оккупационное руководство начало перевод 4-го энергоблока ЗАЭС в состояние "холодный останов", — говорится в сообщении.

В результате выбросов радиации в окружающую среду не зафиксировано, но террор со стороны противника продолжается. Через несколько дней они собираются перевести 6-й энергоблок Запорожской АЭС в "горячий останов", а это очередное нарушение.

"Некомпетентное нелегитимное "руководство" ЗАЭС от Росатома последовательно выводит блоки захваченной станции из строя. И это преступление с умышленным повреждением оборудования 4-го энергоблока, которое привело к нарушению целостности уже трех из пяти имеющихся физических барьеров на пути распространения радиации, утечке потенциально радиоактивной воды первого контура за установленные пределы, повреждению дорогостоящего оборудования первого контура, будет расследовано", — заявил президент ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Напомним, 10 августа сообщалось, что Запорожская АЭС была обесточена посреди ночи. Российские оккупанты продолжают контролировать территорию станции, что создает новые угрозы для населения. После внезапного отключения питания ЗАЭС пришлось подключить на единственную доступную резервную линию, что помогло избежать последствий.