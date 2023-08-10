Станция на грани блэкаута: Запорожская АЭС ночью была обесточена

Российские оккупанты продолжают контролировать территорию станции, что создает новые угрозы для населения. После внезапного отключения питания ЗАЭС пришлось подключить на единственную доступную резервную линию, что помогло избежать последствий.

Related video

Запорожская атомная электростанция посреди ночи потеряла питание, что могло нести за собой опасные последствия из-за действий ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома" 10 августа.

Отмечается, что из-за аварийного отключения питания станцию пришлось переключить на единственную доступную резервную линию. Удалось обойтись без последствий.

"Временно оккупированная Запорожская атомная электростанция ночью 10 августа потеряла питание с основной внешней линии электропередачи напряжением 750 кВ. После этого ЗАЭС пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ, отключение которой чревато потерей внешнего питания (Блэкаут)", — говорится в сообщении.

Отдельно в "Энергоатоме" отметили, что такие инциденты несут угрозу для ядерной и радиационной безопасности. В частности, речь идет о 4-м энергоблоке ЗАЭС, который пребывает в состоянии "горячего останова". Российские оккупанты эксплуатируют станцию с нарушением условий лиценции.

И.о. исполнительного директора ГП НАЭК "Энергоатом" Тарас Ткач отметил, что если произойдет полная потеря внешнего питания, тогда отключатся и главные циркуляционные насосы и энергоблок снова будет в режиме "естественной циркуляции".

"В этом случае необходимо срочно "расхладить" его при отсутствии охлаждающих насосов. Такой режим тяжелый для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом, и он может привести к отказу основного оборудования энергоблока", — подытожили в "Энергоатоме".

Напомним, 8 августа руководитель "Энергоатома" описал, что происходит на ЗАЭС под руководством российских оккупантов. Войска противника почувствовали нехватку персонала на захваченной станции и поэтому заставили вернуться к работе часть сотрудников, которые ранее отказались работать на "Росатом" и находились в городе.