Станція на межі блекауту: Запорізька АЕС вночі була знеструмлена

Російські окупанти продовжують контролювати територію станції, що створює нові загрози для населення. Після раптового відключення живлення ЗАЕС довелося підключити на єдину доступну резервну лінію, що допомогло уникнути наслідків.

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Запорізька атомна електростанція посеред ночі втратила живлення, що могло нести за собою небезпечні наслідки через дії ЗС РФ. Про це повідомила пресслужба "Енергоатому" 10 серпня.

Зазначається, що через аварійне відключення живлення станцію довелося переключити на єдину доступну резервну лінію. Вдалося обійтися без наслідків.

"Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція вночі 10 серпня втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ. Після цього ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відключення якої загрожує втратою зовнішнього живлення (Блекаут)", — ідеться в повідомленні.

Окремо в "Енергоатомі" зазначили, що такі інциденти несуть загрозу для ядерної та радіаційної безпеки. Зокрема, йдеться про 4-й енергоблок ЗАЕС, який перебуває у стані "гарячого зупину". Російські окупанти експлуатують станцію з порушенням умов ліцензії.

В.о. виконавчого директора ДП НАЕК "Енергоатом" Тарас Ткач зазначив, що якщо станеться повна втрата зовнішнього живлення, тоді відключаться і головні циркуляційні насоси й енергоблок знову буде в режимі "природної циркуляції".

"У цьому випадку необхідно терміново "розхолодити" його за відсутності охолоджувальних насосів. Такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока", — підсумували в "Енергоатомі".

Нагадаємо, 8 серпня керівник "Енергоатому" описав, що відбувається на ЗАЕС під керівництвом російських окупантів. Війська противника відчули брак персоналу на захопленій станції і тому змусили повернутися до роботи частину співробітників, які раніше відмовилися працювати на "Росатом" і перебували в місті.