В Москве прогремел взрыв: аэропорт "Внуково" снова ввел план "Ковер" (фото, видео)

В России закрыли воздушное пространство для гражданских судов, объяснив это "безопасностью полетов". Позже в столице прогремел взрыв — мэр Сергей Собянин подтвердил, что вблизи городской набережной упали обломки беспилотника.

Российский аэропорт "Внуково" временно закрыли из-за беспилотника в небе. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщили 11 августа в "РИА Новости".

По данным СМИ, ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в 9:40.

"Часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани", — проинформировали журналисты.

Позже в СМИ со ссылкой на источники в авиавласти и экстренных службах добавили, что воздушное пространство было закрыто для "безопасности полетов" и ограничение было вызвано угрозой атаки БПЛА.

В телеграм-канале Mash написали, что посадку не позволили по меньшей мере шести самолетам. Еще 16 воздушных судов задержали на взлет.

Фото: Baza Фото: Baza

"Предварительно, в воздушной гавани снова вели план "Ковер". Часть самолетов кружит в небе, другая — собирается уходить в запасные аэропорты в Домодедово и Шереметьево. По нашей информации, сейчас самолет из Санкт-Петербурга стал кружить над Тверью, ожидая новую информацию от диспетчеров", — передали авторы контента.

Атака БПЛА на Москву: россияне услышали взрыв

11 августа в районе города Кубинка в Московской области заметили беспилотник, который летел в сторону столицы. Об этом сообщили в медиа "112".

В 10:45 в телеграм-канале Baza проинформировали о взрыве в районе Карамышевской набережной.

"Сейчас на место едут оперативные службы", — отметили авторы контента.

Позже в медиа со ссылкой на слова очевидцев написали, что вблизи Карамышевской набережной взорвался беспилотник.

Взрыв в Москве: мэр подтвердил атаку БПЛА

Один беспилотник пытался атаковать столицу РФ, но был ликвидирован силами противовоздушной обороны. Об этом в соцсетях заявил городской голова Москвы Сергей Собянин.

"При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте", — написал он.

Напомним, 10 августа Москву также атаковали беспилотники. Городской голова столицы РФ Сергей Собянин заявил, что ПВО сбила два дрона. В московских аэропортах объявляли план "Ковер".

Как объяснил эксперт по безопасности Эстонии Райнер Сакс, атаки БПЛА на Москву призваны осуществлять психологическое давление на россиян. По его мнению, Украина стремится таким образом донести до граждан страны-агрессора реальность войны.