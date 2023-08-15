Обучение по YouTube. Почему украинские бойцы учатся воевать по интернету и что с этим делать

Пол Шнайдер — один из инициаторов создания Группы поддержки обороны Украины. Вместе с побратимами он обучает украинских военных и обращает внимание на ряд недостатков в обучении, которые вынуждают бойцов смотреть YouTube или обращаться к старым советским или натовским учебникам. Однако бывший военный дает рекомендации, что с этим делать.

В начале прошлого года мы с Эриком Крамером отклинулись на просьбу украинских командиров предоставить им инструкторов-добровольцев из-за крайне ограниченных возможностей для участия в тренировках НАТО или тренировках с инструкторами по общевойсковому маневру. Мы поверили в Украину и поставили свои жизни на паузу, полагая, что сможем изменить ситуацию к лучшему, каким бы маленьким или большим ни оказался наш вклад. Те из нас, кто вошел в состав Группы поддержки обороны Украины, столкнулись с беспилотниками-камикадзе, артиллерийскими обстрелами и угрозами со стороны иностранных спецслужб, проводя медицинскую подготовку и стабилизируя состояние пациентов вблизи линии фронта. Мы делали это потому, что искренне верим: жизни украинцев стоит беречь, а усилия по скорейшему завершению этой войны стоят личного риска.

Фокус перевел статью Пола Шнайдера о том, как поменять подход обучения украинских солдат, которые могут учиться по роликам на YouTube.

Как бывший командир сухопутных войск специального назначения, я лично терял солдат в ближнем бою, плакал и дрожал, когда клал руку на их гробы – гробы, в которых покоились останки когда-то молодого, полного жизни и близкого друга, – а затем передавал аккуратно сложенные флаги их вдовам и детям. В Украине я слышал душераздирающие крики командиров, которые спрашивали, все ли будет хорошо, потеряв более половины своего подразделения, состоящего из их близких друзей. Чтобы остановить этот страшный маховик, мы и создали Группу поддержки обороны Украины.

Пол Шнайдер — один из учредителей Группы поддержки обороны Украины

Как и многие другие добровольцы в Украине, мы искали многочисленные источники финансирования, чтобы компенсировать большие личные расходы, которые мы несли для поддержания работы, но организация по своей сути остается некоммерческой. Будучи основателями и руководителями организации, мы не получили ни одного доллара прибыли. Единственная причина, по которой мы не являемся некоммерческой организацией, заключается в том, что наша деятельность не соответствует рамкам американского или украинского налогового законодательства.

Недавно Руди Вайс опроверг нашу статью на сайте War on the Rocks, в которой подробно описывались серьезные проблемы украинских военных при проведении наступательных операций. Он также не согласился с нашей рекомендацией о проведении месячных краткосрочных общевойсковых учений, сославшись при этом на собственный контрпример учений 2015 года в Украине, в ходе которых обучение длилось всего восемь недель. Эта статья также резко контрастировала с нашими усилиями и суровыми реалиями, которые мы лично наблюдали во время обучения украинских военных. Мы с Эриком считаем, что программа "подготовки инструкторов" могла бы преодолеть ряд культурных и локальных проблем, с которыми украинские военнослужащие сталкиваются в бою. Наша рекомендация основана на том факте, что за последние девять месяцев мы буквально осуществили это в ограниченном масштабе. Это возможно, потому что это уже делали американские добровольцы в Украине.

Кадры обучения украинских военных

Решение реальной проблемы

В своей статье Вайс утверждает, что США и их союзники по НАТО должны продолжать сохранять статус-кво, обеспечивая крупномасштабные формальные тренировки. Проблема заключается в следующем: численность украинских вооруженных сил выросла с 250 800 человек в 2015 году до более чем миллиона человек после мобилизации в 2022 году. Для обучения необходимого количества солдат нужно, чтобы НАТО, волонтеры и подрядчики работали вместе или, по крайней мере, параллельно, не отставая от спроса. По нашему опыту, украинским солдатам зачастую не остается ничего другого, как учиться пользоваться иностранной техникой и оружием по видеороликам на YouTube. Наша рекомендация обучать украинских инструкторов самостоятельно, предоставляя им унифицированную подготовку по общевойсковому маневру, позволяет решить эту проблему потенциала уже сейчас и на перспективу, не дожидаясь НАТО и не тратя миллиарды на дополнительную помощь.

Эта рекомендация признает очевидное: США и другие союзники по НАТО в течение последнего десятилетия упорно работали с украинским политическим и военным руководством над созданием современных общевойсковых вооруженных сил. Однако было бы ошибкой полагать, что западная подготовка может идти в ногу с потребностями, которые значительно превысили ожидания. НАТО приписывают подготовку "десятков тысяч" военнослужащих с 2014 года, причем большая часть из них приходится на недавнюю подготовку и оснащение 36 тыс. военнослужащих, или девяти бригад, после начала Россией "специальной военной операции" в 2022 году. Проблема в том, что "десятки тысяч" составляют лишь малую часть потребности украинских военных в подготовке более миллиона военнослужащих.

Проблема в том, что "десятки тысяч" составляют лишь малую часть потребности украинских военных в подготовке более миллиона военнослужащих Фото: Twitter / NATO Allied Land Command

Тенденции войны также вызывают беспокойство. Несмотря на выделение и расходование более 150 млрд долларов США и помощи НАТО, наступательные операции Украины, как недавно отметили Майкл Кофман и Роб Ли, а также немецкий репортер, находящийся на передовой, в основном застопорились и, скорее всего, превратятся в длительную войну на истощение. Согласно нашим полевым исследованиям и другим отчетам, темпы выбытия личного состава и техники убедительно свидетельствуют о продолжающихся невообразимых потерях в живой силе, которые серьезно снижают способность Украины поддерживать наступательные операции, если не будут удовлетворены потребности в дополнительной подготовке. В подразделениях с меньшим уровнем подготовки гораздо чаще наблюдается повышенная убыль личного состава, что еще больше увеличивает потребность в замене.

Чтобы удовлетворить растущие потребности в личном составе во Вьетнаме, США начали призывать на военную службу солдат, которые не соответствовали бы требованиям предыдущего призыва, в рамках проекта "100 тысяч". Эти солдаты, общим числом более 350 тыс. человек, также получали меньше индивидуального практического обучения, поскольку тогдашний министр обороны Роберт Макнамара, по мнению аналитических центров и генералов, считал, что значительные достижения в области вооружений и других технологий, таких как видеообучение, дополнят их потребности в обучении в условиях дефицита времени. Эти солдаты гибли почти в три-пять раз чаще, чем их коллеги, и после войны это заставило изменить требования к военной службе. Подавляющее превосходство в технике и оборудовании фактически не смогло восполнить потери в личном составе и выиграть ту войну. Выбытие подготовленных кадров – это замкнутый круг, который трудно прервать. На самом деле, возможно, Украине уже слишком поздно прерывать текущий цикл убыли обученного персонала, если не принять срочных и агрессивных мер.

Украинскому командованию необходимо развивать свой собственный внутренний потенциал для повышения уровня подготовки военнослужащих. Учитывая, что у нас есть опыт работы на местах и знания в области развития потенциала местных партнеров, мы считаем, что инструкторы вроде нас обладают уникальной квалификацией для модификации существующих подходов к обучению украинских военных. Нельзя обвинять экспертов и даже опытных командиров НАТО, которые не были в Украине в последнее время и не общались с командирами на передовой, в том, что они не видят проблем на местах, но они должны стремиться понять эти проблемы, прежде чем делать широкие предположения о том, как обучать украинские войска в условиях продолжающегося конфликта.

Наш подход: изложение метода

Наш личный девиз – De Oppresso Liber, то есть освобождение угнетенных. В Украине мы с Эриком отправились туда, где находятся наши партнеры, разделили их риски, чтобы понять их конкретные проблемы, затем подготовили их кадры и организовали их обучение – и все это с учетом уникальной ситуации с техникой и персоналом каждого подразделения, чтобы повысить их способность не просто сражаться, но и побеждать в вооруженном конфликте. Наконец, мы консультируем украинские подразделения, когда они отправляются на передовую, и вовлекаем их в учебный процесс. Со многими из них мы поддерживаем практически постоянный контакт, так как они обращаются к нам за советами во время службы на фронте, и это позволяет нам напрямую получать актуальные наблюдения в режиме реального времени. Благодаря наблюдениям мы можем незамедлительно адаптировать обучение в соответствии с быстро меняющейся тактикой, техникой и процедурами противника, а также с развитием украинского потенциала, чего не могут сделать более длительные и доктринально жесткие программы обучения за рубежом.

Наша программа "обучение инструктора" является квинтэссенцией метода на этапе организации спецназа в нетрадиционной войне. На этом этапе мы развиваем кадровый и органический потенциал страны-партнера. Именно этим мы занимались в Украине, и результаты нашей работы стали одними из самых лучших в нашей профессиональной карьере.

Мы считаем, что многие сторонние наблюдатели, в том числе и бывшие эксперты, не в полной мере представляют себе, каково приходится украинским подразделениям на передовой Фото: Генштаб ВСУ

Мы считаем, что многие сторонние наблюдатели, в том числе и бывшие эксперты, не в полной мере представляют себе, каково приходится украинским подразделениям на передовой. Из нашего личного опыта мы знаем, что многие сообщения, которые поступают о конфликте, сильно замалчиваются, поэтому постороннему человеку трудно понять их суть. В статье Вайса говорится, что другие группы спецназа, проходившие подготовку в 2019 году, сообщили ему, что "украинцы [охотно] идут на обучение с американскими военными".

Это неоспоримо и подтверждается нашим личным опытом. Однако есть большая разница между желанием модернизировать и внедрять новые методики и реальной повсеместной модернизацией. Те проблемы, которые мы обозначили в нашей предыдущей статье для War on the Rocks, не позволили широкомасштабно внедрить эту подготовку. По моему опыту, который я получил, обучая практически все типы подразделений в Украине и многих других странах мира, украинские солдаты – одни из самых лучших и внимательных учеников, с которыми я когда-либо имел удовольствие работать. Им просто нужна помощь в освоении этих методик в условиях постоянно накапливающихся проблем.

Мы также считаем, что обучение должно занимать примерно 30 дней. Отчасти это основано на предыдущих попытках США обучить украинские вооруженные силы. В 2015 году в ходе шестимесячной операции "Неустрашимый страж", в ходе которой ротации составляли около 200 военнослужащих и которую Вайс привел в качестве основного примера сохранения статус-кво, тактическая подготовка длилась всего восемь недель. В ходе всей операции было обучено всего 900 военнослужащих. По ее окончании они были далеко не "модернизированы" – тогдашний президент Петр Порошенко в своем выступлении по случаю кульминации мероприятия заявил, что "эта подготовка придаст новое лицо призывной армии Украины, которая плохо обучена и оснащена". В ходе каждой восьминедельной тренировки в рамках операции "Неустрашимый страж" также проводились боевые стрельбы на уровне "отделения, а затем взвода".

Мы не сомневаемся, что, скорее всего, проводились тренировки и на более высоком уровне, но в нашей организации огневая подготовка на уровне роты начинается уже через 5-10 дней. Мы решили ускорить подготовку и пойти на больший риск, поскольку большинство украинских подразделений имеют всего три-шесть недель подготовки перед отправкой на передовую. Это связано с необходимостью замены или восстановления подразделений, выбытие которых из строя достигает 70-80%, прежде чем они успевают покинуть свои позиции. Суровая реальность крупномасштабных боевых действий не позволяет ограничиваться коротким индивидуальным базовым курсом, за которым следует сжатая трехнедельная программа коллективной подготовки. Важно также понимать, что большую часть этой подготовки приходится проводить с небольшим количеством боеприпасов и без большей части оборудования, с которым им предстоит воевать, поскольку приоритет ограниченных ресурсов принадлежит фронту. Очень часто воинские части получают свое снаряжение уже по пути на фронт или подибрают снаряжение, оставленное в окопах их предшественниками. Подготовка украинских войск в Европе принесла большую пользу, но она требует значительно больших сроков, которые не успевают за требованиями по замене фронтовых подразделений.

Подготовка украинских войск в Европе принесла большую пользу, но она требует значительно больших сроков, которые не успевают за требованиями по замене фронтовых подразделений

Исключительно высокий процент отсева, о котором недавно говорил Конрад Музыка в подкасте Russia Contingency, также означает, что уроки, преподанные курсантам или подразделениям, по сути, теряются после одной боевой ротации. Именно поэтому опора на иностранных инструкторов НАТО за рубежом не создает достаточного потенциала и не принесет его в обозримом будущем. Продолжающаяся убыль личного состава также означает, что большинство подразделений испытывают острую нехватку персонала и не обладают наступательным потенциалом. Почти каждая рота, с которой мы работали, по численности напоминает американский взвод.

Отправка целых подразделений в многомесячную командировку, как того требуют учебные программы НАТО, означает, что оставшиеся в этих подразделениях солдаты должны идти вперед, лишившись значительной боевой мощи. Каждый день в Украине к нам обращалось несколько подразделений с просьбой о проведении тренировок, и зачастую мы тренировались практически каждый день. В отсутствие широкодоступной и эффективной общевойсковой подготовки многие подразделения вернулись к старым и более доступным советским учебным программам, YouTube и устаревшей доктрине НАТО, содержащейся в таких изданиях, как Ranger Handbook, чтобы восполнить существенные пробелы.

Беспрецедентный доступ Группы поддержки обороны Украины к Национальной академии Государственной пограничной службы, военной академии Министерства внутренних дел, привел к тому, что самые высокопоставленные инструкторы Украины получили возможность преподавать единую общевойсковую подготовку без какой-либо дополнительной помощи. Такой "индивидуальный" подход позволил им всего за один месяц обеспечить единой общевойсковой подготовкой командиров бригад, батальонов и личного состава более 15 тыс. военнослужащих как МВД, так и Минобороны. В значительной степени это было обусловлено тем, что программа уже была адаптирована к их специфическим условиям и потребностям.

Еще одним важным отличием нашего подхода является то, что мы помогли разработать адаптированную украинскую доктрину и законы. Эти изменения позволили сразу же приступить к их реализации. Вместо того чтобы просто обучить украинцев нашей доктрине и предоставить им возможность приспособить ее к своим уникальным условиям, мы сначала потратили время на понимание разнообразных конфликтов и проблем украинской армии, а затем вместе с высшим руководством переработали старую доктрину и правила, которые мешали единообразному обучению НАТО. Нам позволили работать на таком стратегическом уровне, потому что мы продемонстрировали свою ценность, авторитет и надежность лично, в Украине. Это то, на что способны "зеленые береты". Именно это отличает нас от практически всех других учебных организаций в Украине и делает нас и других западных "подрядчиков" уникальными в плане организации обучения.

Вся эта работа в Национальной академии проводилась всего восемью инструкторами Группы поддержки обороны Украины, включая переводчиков. Это также ничего не стоило американским налогоплательщикам. При должном масштабировании эта программа очень быстро удовлетворит все потребности Украины и оставит нас без работы, поскольку украинские военные будут иметь все необходимые инструменты для продолжения этой работы без внешней помощи.

Сопоставление проблемы и решения

В чем реальная проблема с обучением НАТО? По нашему опыту, украинские солдаты в целом очень высоко оценивают полученную ими подготовку. Однако многие военнослужащие столкнулись с серьезными проблемами при реализации этой подготовки. Многие подразделения проходили подготовку у разных партнеров НАТО, поэтому доктрина, которой их обучали, была неоднородной. Это означает, что подразделения не могли легко взаимодействовать друг с другом или достичь общего понимания для беспрепятственного взаимодействия с соседними подразделениями. Подготовленные подразделения также не имели единообразного личного состава и техники. Кроме того, часто случалось, что они не имели доступа к технике, которую должны были развернуть. По нашему опыту, военнослужащие считали, что они не получили значительного практического опыта работы с конкретной техникой, а обучение часто основывалось на теоретических или имитационных сценариях, причем обучение в значительной степени опиралось на старые доктринальные учебные программы стран-членов НАТО.

Большая часть общевойсковой подготовки не была адаптирована к условиям украинского поля боя. Проблема усугубляется тем, что большинство общевойсковых тренировок основано на интегрированных и взаимозависимых концепциях, таких как циклы прицеливания, системы поддержания и медицинские системы. Например, инструкторы НАТО могут научить украинского солдата использовать форму медицинской эвакуации. Однако если нет единых протоколов связи, по которым можно вести радиопередачу, или человека на другом конце, который понимает эту стенограмму, ценность такого обучения значительно снижается. Хуже того, она может оказаться совершенно бесполезной, если они не могут обеспечить медицинскую эвакуацию из-за отсутствия оборудования – проблема, на которую обратил внимание Ли в подкасте War on the Rocks.

В учениях НАТО не всегда участвуют целые сплоченные подразделения Фото: UK Ministry of Defence

Еще одна серьезная проблема заключается в том, что в учениях НАТО не всегда участвуют целые сплоченные подразделения. Украинским подразделениям выделялись "слоты" для обучения, и, стремясь извлечь максимальную пользу из этих курсов, многие подразделения отправляли на них пару своих лучших бойцов, а затем пытались перенять то, чему они научились, и адаптировать это к своей специфической ситуации с личным составом и техникой. Большинство командированных были младшими офицерами. В условиях практически полного отсутствия сержантского состава офицеры должны были руководить практически всеми аспектами обучения в Украине, и поэтому они не могли принимать участие в курсах. Это означает, что командиры зачастую не имели возможности пройти обучение и ознакомиться с методикой.

Таким образом, украинские военные с трудом адаптировались к быстро меняющимся угрозам и требованиям на поле боя и в значительной степени отошли от общевойсковой тактики в стиле НАТО в условиях сложного наступления. Понимая эти сложные проблемы, члены Группы поддержки обороны Украины всегда спрашивают у учебных подразделений, которые неизбежно имеют различные системы вооружений, о том, какое оборудование и личный состав у них есть или ожидается, чтобы мы могли обучать целые подразделения, включая командиров, по реалистичным сценариям и реальным ожидаемым задачам. Все это могут делать небольшие группы, сотрудничающие с Вооруженными Силами Украины.

Учитывая все эти наблюдения, полученные в результате искренних личных отношений, разделения рисков и применения многолетнего опыта, адаптированного к потребностям Украины, мы можем учесть особенности личного состава, оснащения, временные ограничения и уникальные задачи каждого подразделения, чтобы предоставить им средства для максимального повышения боевой мощи в наступательных операциях. Отличительной особенностью нашей работы от других известных проектов является то, что мы можем напрямую влиять на изменения в доктрине и законодательстве. Наш недорогой локальный проект, который стоит меньше одного танка, также напрямую дополняет нынешние усилия НАТО и потенциально может сэкономить миллиарды на дополнительной помощи. Но самое главное заключается в том, что наши рекомендации могут привести к спасению десятков тысяч жизней. Это сотни тысяч родителей и соотечественников украинцев, которым не придется хоронить своих сыновей и дочерей.

Об авторе

Пол Шнайдер – соучредитель Группы поддержки обороны Украины. Бывший командир американского спецназа, он ушел в отставку, чтобы заняться гуманитарной деятельностью, которая включала эвакуацию его бывших союзников-афганцев и граждан США в 2021 году. После вторжения России в начале 2022 года Пол вызвался помогать гуманитарным организациям в Украине и был инструктором украинских вооруженных сил.