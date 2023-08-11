Десантные операции и рейды: британские коммандос обучили 900 украинских морпехов (видео)

По словам министра обороны Бена Уоллеса, украинских военных тренировали элитные спецназовцы, что поможет построить Украине собственные морские силы и расширить деятельность в морской среде.

Около 900 украинских морских пехотинцев возвращаются домой после обучения армейских коммандос и Королевской морской пехоты в Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

В течение 6 месяцев украинских морпехов обучали британские коммандос и морские пехотинцы. Они учили бойцов осуществлять десантные операции на малых лодках, а также совершать рейды на берег. Отмечается, что это первая программа амфибийной подготовки, которую Великобритания проводит для Украины. Кульминацией учений было планирование и проведение рейдов украинскими морпехами днем и ночью.

"Эта программа подготовки, которую проводят элитные британские спецназовцы, поможет Украине построить собственные морские силы и расширить свои возможности действовать в морской среде", — заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Отмечается, что всего обучение проходили 900 украинских морских пехотинцев. Кроме рейдов он содержал подготовку по использованию противотанковых комплексов NLAW и ПЗРК Stinger. А также использование минометов, БПЛА для разведки, как проходить препятствия по типу "зубов дракона", которые построили оккупанты на линии фронта.

"Обучение, которое я получил от Королевской морской пехоты Великобритании, было гораздо более интенсивным, чем я ожидал. Я так многому научился и никогда не ожидал, что буду делать то, что делал. Весь путь наши британские инструкторы были рядом с нами, показывая нам, как двигаться и как работать вместе в небольшой команде — это будет иметь значение, когда мы вернемся домой в Украину", — рассказал один из украинских морпехов.

Оборудование, используемое во время учений соответствует тем образцам вооружения, которые Британия передает Украине.

Обучали украинских военных коммандос из 42 и 47 Commando Raiding Group вместе с армейскими Commando Engineers и наводчиками королевской артиллерии 29 Commando. Также к учениям были привлечены нидерландские военные из Корпуса морской пехоты.

Напомним, 7 августа СМИ показали, как происходит контрнаступление морпехов на юге Украины.

24 июля морпехи показали, как полностью уничтожили российский бронетранспортер.