Путин лично выступит: в РФ для учителей в оккупации проведут пропагандистский форум, — ЦНС

По информации подполья, мероприятие запланировано в российской столице на октябрь. Оккупанты планируют собрать не менее 3 тысяч сотрудников школ, которые работают на захваченных территориях.

Российские захватчики в ближайшее время планируют собрать учителей с временно оккупированных территорий (ВОТ) Украины и привезти на специальные курсы в Москву. Их цель направлена на усиление пропаганды. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления (ЦНС) 11 августа.

По информации украинского подполья, так называемый форум "классных руководителей" состоится в российской столице в октябре. Там преподавателям планируют объяснить, как правильно "промывать мозг" детям.

"На форум планируют отвезти около 3 тыс. педагогов из ВОТ (включая российских гастролеров), чтобы те приняли участие в пропагандистском шабаше. Мероприятие организует российское Министерство просвещения", — говорится в сообщении.

Также на этом мероприятии планирует выступить лично президент РФ Владимир Путин и другие местные пропагандисты. Учителя получат специальные методички, в которых будут прописаны способы "патриотического воспитания молодежи".

В ЦНС отдельно отметили, что такая политика Российской Федерации на временно оккупированных территориях направлена на уничтожение целого поколения украинской самоидентификации. То есть, иными словами, здесь присутствуют все признаки геноцида.

"Следовательно, каждый причастный к этому процессу понесет ответственность за свои преступления после освобождения территорий", — подытожили в подполье.

Напомним, 11 августа мэр Мелитополя сообщал, что россияне активно ищут партизан в Запорожской области и используют для этого методы провокаций. По словам Ивана Федорова, в городе есть минимум пять пыточных, которые расположены в захваченных зданиях. Единственной гарантии безопасности для населения является деоккупация.