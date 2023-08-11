Россияне активно ищут партизан в Запорожской области: озвучены методы оккупантов (видео)

По информации городского главы Мелитополя Ивана Федорова, в населенном пункте есть минимум пять пыточных, которые расположены в захваченных зданиях. Единственной гарантии безопасности для населения является деоккупация.

Related video

Российские оккупанты в Запорожской области усиленно продолжают бороться с сопротивлением граждан Украины. Используют они для этого самые разные методики, о которых 11 августа в эфире телеканала Freedom рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, в городе есть около пяти пыточных, которые противник расположил в захваченных зданиях полиции, военкомата, СБУ и некоторых промышленных предприятий. По некоторым данным, за полтора года было похищено более 500 человек.

"Сопротивление, которое происходит на временно оккупированной территории Запорожской области, увеличивается. Чтобы погасить это сопротивление, враг забирает наших жителей в плен. Каждого воспринимают как партизана и пытаются выбить из него всю информацию", — рассказал Федоров.

Иван Федоров отметил, что единственная гарантия безопасности для жителей оккупированных территорий — освобождение. До того момента противник продолжит терроризировать население.

В своих методах поиска партизан ВС РФ идут на различные провокации и Украине о них прекрасно известно.

"Мы знаем один из методов: россияне выгоняют всю технику из села, предварительно распуская слух, что вся российская техника покидает населенный пункт. В этот момент глушат интернет и оставляют только gsm-связь, чтобы смотреть, кто будет звонить, как будет передаваться информация, и сразу же этих людей забирают в плен", — говорится в сообщении.

С каждым днем оккупации все больше людей попадают в российский плен.

Второй способ направлен на то, чтобы уменьшить сопротивление со стороны украинцев. Россияне привозят со своей территории граждан, которые и должны будут изменить генотип украинцев.

Напомним, 3 августа сообщалось, что в Мариуполе еженедельно арестовывают по 100 граждан, но возвращают не всех. Представитель городской администрации Петр Андрющенко отметил, что россияне пытаются найти партизан и поводом для ареста может стать даже подписка на украинский Telegram-канал.