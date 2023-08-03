В Мариуполе еженедельно арестовывают по 100 граждан, но возвращают не всех, — советник мэра

По словам представителя городской администрации Петра Андрющенко, россияне пытаются найти партизан и поводом для ареста может стать даже подписка на украинский Telegram-канал.

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Российские захватчики по временно оккупированном Мариуполе еженедельно арестовывают около 100 местных жителей, однако возвращают обратно далеко не всех. Об этом заявил советник городского главы Петр Андрющенко в эфире телемарафона 3 августа.

По его словам, массовые аресты на захваченных территориях не прекращаются и тем самым мирное население продолжает страдать от действий противника. Во время задержаний проводится полная проверка граждан и связано это с поиском партизан.

"Арестовывают всех за все, даже за подписку на украинские Telegram-каналы и украинские новости. Это ухудшается тем, что системно Россия постоянно меняет состав ФСБ, работающий на территории Мариуполя. И каждый новый начинает все снова", — говорится в сообщении.

Уровень репрессий не снижается в Мариуполе с первого дня оккупации. Регулярно российские представители проводят зачистки и поисковые мероприятия. Сейчас зафиксирован пик противоправных действий противника, но длится он уже более года.

Петр Андрющенко также отметил, что судьба задержанных граждан неизвестна, они попросту пропали. Ранее их отправляли на работы в Оленовку, Донецк, Макеевку и Горловку, однако какое направление сейчас — неизвестно.

"С одной стороны, это позволяет эффективно избегать этого. Люди могли изучить, как действуют оккупанты, что они делают и как делать так, что не попасть им в руки. С другой стороны, это развязывает руки нашему сопротивлению, поскольку мы понимаем, что независимо от того, будут ли проводиться какие-то акции саботажа или активных действий, все равно будут зачистки, рандомные неизбирательные задержания, для того, чтобы отчитаться, что кого нашли. Они (зачистки — ред.) абсолютно не зависят от того, действует ли партизанское движение или нет", — добавил Андрющенко.

Напомним, 2 августа сообщалось, что партизаны отравили в Мариуполе 17 оккупантов. Двое российских офицеров скончались после действий представителей сопротивления "Ї". Оккупационные власти не исключают применение цианида и пестицидов.