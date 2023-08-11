"Булл-пап" для Калашникова: бойцы Сил обороны показали модернизированные АК-74

Автомат переоборудован с помощью комплекта BS-4 от украинской компании Black Storm, который предлагает значительные преимущества для бойцов, ведущих боевые действия в окопах, зданиях или других замкнутых пространствах.

Украинские бойцы были замечены с автоматом АК-74, который был модернизирован по конфигурации Bullpup благодаря комплекту для переоборудования Black Storm BS-4. Таким образом культовое оружие было адаптировано для ведения боевых действий в стесненных условиях. О подробностях данной модификации автомата Калашникова рассказали 10 августа обозреватели Army Recognition.

"Сочетая в себе модернизацию и компактность, этот комплект, разработанный в Украине компанией BlackStorm, предлагает значительные преимущества для солдат, ведущих боевые действия в стесненных условиях", — пишут эксперты.

Такая конструкция позволяет сократить общую длину оружия за счет размещения механизма стрельбы и магазина за рукояткой. Таким образом, бойцы могут лучше маневрировать в условиях ограниченного пространства, например, в окопах, зданиях или других замкнутых пространствах, где маневренность может стать решающим фактором для выживания.

Особенности конфигурации Bullpup

Конструкция Bullpup стрелкового оружия, и в частности АК-74, обеспечивает более компактную общую длину оружия по отношению к длине ствола, что зачастую делает его более легким, скрытным и маневренным по сравнению с оружием обычной конструкции. При необходимости ношения более компактного оружия использование компоновки Bullpup позволяет сохранить длину ствола, а значит, и дульную скорость, дальность и баллистические характеристики.

Одной из особенностей комплекта Black Storm BS-4 является его способность модернизировать классическое оружие без изменения его принципиальной конструкции. Обозреватели подчеркивают, что АК-47 и АК-74 — оружие, известное своей надежностью, но данный комплект повышает его характеристики, внося существенные улучшения без изменения традиционной конфигурации.

Среди усовершенствований было отмечено:

возможность перезарядки оружие как левой, так и правой рукой благодаря инновационной конструкции казенной части ствола;

легкодоступный рычаг предохранителя и кнопку сброса магазина.

Модернизированные АК позволяют:

оперативно перемещаться по ограниченному пространству;

быстро менять руку для стрельбы;

безопасно без зацепов снимать рычаг предохранителя.

В то же время отмечают и недостатки данной конфигурации. Так, например, при стрельбе из оружия типа Bullpup лицо стрелка располагается гораздо ближе к стволу, чем при стрельбе из традиционного оружия. Это приводит к повышенному уровню шума, что вызывает потенциальный дискомфорт у стрелка, особенно при стрельбе в закрытых помещениях. Также существует вероятность получения травм при внештатных ситуациях к примеру с детонацией некачественного патрона.

Напомним, Австралия направила в Украину небольшую партию штурмовых винтовок ACAR. Поставленное оружие в калибрах 5,56 мм и 7,62 мм позволит украинским войскам оценить возможности и эффективность использования винтовки, а также возможность дальнейших поставок в будущем для удовлетворения потребностей в стрелковом вооружении.