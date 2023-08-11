Сгорел до тла: ВСУ одним дроном уничтожили новейший российский танк Т-90М "Прорыв" (видео)

Как рассказали украинские защитники, современная российская техника не выдержала удара FPV-дрона и загорелась.

Бойцы 80-й отдельной десантно штурмовой бригады ВСУ уничтожили российский танк Т-90М "Прорыв". Об этом 11 августа сообщили в пресс-центре бригады и опубликовали соответствующее видео.

Как рассказали военные, новейший российский танк был поражен благодаря профессионализму операторов FPV-дронов.

По данным народного депутата Украины Юрия Мысягина, бой произошел в районе Клещиевки Донецкой области.

К слову, стоимость одного российского танка Т-90М "Прорыв" оценивается в 4,5 миллиона долларов. В то время, как отмечал ранее нардеп, цена одного FPV-дрона составляет всего несколько сотен долларов.

Напомним, что это уже не первый танк Т-90М, который украинским защитникам удалось уничтожить с помощью FPV-дрона. 7 августа сообщалось об аналогичном случае в Донецкой области. Тогда танк уничтожили в районе населенного пункта Николаевка Вторая.

Напомним также, 9 августа сообщалось, что Силы обороны с помощью беспилотника-камикадзе уничтожили российских оккупантов, которые плыли в лодках по Днепру в районе Херсонской области.