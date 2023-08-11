"Двигаемся вперед": командование рассказало об успехах ВСУ на Запорожском направлении

По словам заместителя командующего ОСУВ "Таврия" Сергея Кузьмина, российские войска чувствуют, что теряют свою силу и мощь. Силы обороны Украины не дают захватчикам никаких шансов.

Вооруженные силы Украины продвигаются на Запорожском направлении. Об этом заявил заместитель командующего ОСУВ "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин в эфире телемарафона.

Он заявил, что на юге Украины продолжается наступательная операция Вооруженные сил Украины. Украинские бойцы постепенно освобождают населенные пункты, уничтожая российских оккупантов.

"Шаг за шагом двигаемся мы вперед. На сегодня есть определенные успехи, но о них говорить еще немного рано, потому что идет наступательная операция", — заявил Кузьмин.

Он сказал, что российские войска чувствуют, что теряют свою силу и мощь. Силы обороны Украины не дают захватчикам никаких шансов.

"Чувствуется, что мы двигаемся вперед и побеждаем на поле боя, а также не даем ему никаких шансов", — отметил Кузьмин.

Напомним, что командующий Сухопутными войсками Александр Сырский показал, как ВСУ уничтожили российский танк Т-80 РФ под Бахмутом. Российскую бронемашину стоимостью около 2 млн долл. удалось уничтожить дроном со взрывчаткой, который стоит около тысячи долларов.

Также сообщалось, что в пресс-службе ССО Украины заявили, что дроны уничтожили сразу две спецмашины "Торнадо". Дождавшись ночи, украинские военные совершили налет на технику ВС РФ. Кроме "Торнадо", дроны вывели из строя миномет и МТ-ЛБ.