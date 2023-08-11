Два Ту-160 пролетели над Ледовитым океаном: что бомбардировщики ВКС РФ делали 8 часов в небе

Эксперты отметили, что полеты могли быть демонстрацией военного потенциала России. А среди тактических задач, которые выполняли летчики — сбор разведывательных данных о системах ПВО других стран и времени их реагирования.

В Минобороны РФ 10 августа заявили о "плановом полете" двух стратегических ракетоносцев Ту-160, которые в течение 8 часов летали над нейтральными водами акваторий Баренцева моря и Северного Ледовитого океана. В связи с этим обозреватели Bulgarian Military рассказали, что российские летчики могли иметь несколько причин для дальнего полета, выполняя при этом ряд тактических задач.

Командующий дальней авиацией РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что российские летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Но эксперты расшифровали, что могут означать восьмичасовые плановые полеты.

Причины полетов

Одной из причин может быть демонстрация военного потенциала России и утверждение ее присутствия на международной арене. Проводя такие полеты, Россия может продемонстрировать свою способность проецировать силу за пределы своих границ и потенциально запугивать другие страны.

Другой причиной этих полетов может быть сбор разведывательных данных о системах ПВО других стран и времени реагирования. Подлетая близко к воздушному пространству других стран, Россия может проверить свое время реакции и потенциально выявить слабые места в своих системах противовоздушной обороны. Эта информация может быть использована для улучшения собственных возможностей ПВО России и разработки мер противодействия потенциальным угрозам.

Конечно же нельзя и исключать тот факт, что полеты могут служить для российских летчиков и членов экипажа возможностью отработать дальние полеты и улучшить свои навыки.

Тактические задачи

Что касается тактических задач, то такие полеты могут служить сдерживающим фактором против потенциальных противников.

"Демонстрируя свою способность проводить дальние миссии, Россия может сдерживать другие страны от агрессивных действий против нее. Кроме того, эти полеты могут быть использованы как сигнал о готовности России защищать свои интересы и союзников в регионе", — отметили эксперты.

Последствия

Однако эти полеты также могут усилить напряженность и спровоцировать реакцию других стран. Если они не будут проводиться прозрачно и предсказуемо, то могут быть восприняты как угроза и привести к недоразумениям и просчетам. Поэтому России необходимо сообщать о своих намерениях и проводить эти полеты в соответствии с международными нормами и правилами, чтобы избежать непредвиденных последствий, подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин распорядился модернизировать стратегический бомбардировщик Ту-160. По информации агентства ТАСС, в начале июля, начались испытания самолетов, которые были оснащены "самым современным оружием, комплексом РЭБ и передовой электроникой".