"Оборонная система устарела": в ГУР предупредили жителей Москвы об увеличении атак БПЛА

По словам представителя разведки Андрея Юсова, оборонная система РФ неэффективна и концепция безопасности все больше отдаляется от жителей Москвы.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов 11 августа в интервью Kyiv Post предупредил тех, кто живет в Москве, чтобы они ожидали новых атак беспилотников.

Комментарии Юсова прозвучали вскоре после сообщения о взрыве на Карамышевской набережной под Москвой утром 11 августа. Он заявил, что противовоздушная оборона российской столицы, похоже, не способна защитить своих граждан, поскольку война беспилотников между двумя странами продолжает обостряться.

Юсов отметил, что после увеличения последние недели украинских атак "концепция безопасности все больше отдаляется от жителей Москвы".

"Весь мир продолжает видеть, что оборонная система России и страны, претендующей на ведущую роль на рынке вооружений, неэффективна, устарела и не может адекватно реагировать на современные вызовы", — заявил представитель ГУР.

По мнению Андрея Юсова, эта тенденция может натолкнуть москвичей на правильные выводы и они перестанут верить российскому телевидению и пропаганде.

Что известно о взрывах в Москве 11 августа

11 августа российские СМИ сообщили о том, что на северо-западе Москвы был сбит беспилотник, обломки которого упали в районе Карамышевской набережной.

По словам очевидцев, был слышен сильный хлопок и виден дым, в окрестных зданиях затряслись окна, у машин сработали сигнализации. В Минобороны заявили, что произошедшее — это попытка Украины атаковать БПЛА объект на территории Москвы.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался о взрывах, которые в последнее время участились на территории Российской Федерации. Он заверил, что таких инцидентов со временем станет только больше из-за нестабильной ситуации в обществе.

Напомним, 11 августа сообщалось, что аэропорт "Внуково" снова ввел план "Ковер". В России закрыли воздушное пространство для гражданских судов, объяснив это "безопасностью полетов". Позже в столице прогремел взрыв — мэр Сергей Собянин подтвердил, что вблизи городской набережной упали обломки беспилотника.

Ранее, 10 августа, Москву также атаковали беспилотники. Городской голова столицы РФ Сергей Собянин заявил, что ПВО сбила два дрона.