"РФ должна проиграть эффектно": у Зеленского прокомментировали взрывы в Москве (видео)

По словам советника главы ОП, война начала переходить на территорию РФ и участившиеся инциденты тому прямое доказательство. Кроме того, в Черном море противник уже не занимает доминирующую сторону.

Related video

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался о взрывах, которые в последнее время участились на территории Российской Федерации. Их со временем станет только больше из-за нестабильной ситуации в обществе. Об этом он рассказал в интервью "24 каналу" 11 августа.

В первую очередь он прокомментировал атаку на российский корабль "Оленегорский горняк", который являлся одним из самых больших в Черноморском флоте после крейсера "Москва".

По словам Михаила Подоляка, акватория Черного моря с каждым днем перестает быть местом, где доминирует Российская Федерация и вскоре их корабли и вовсе оттуда могут пропасть, как заявлял ранее президент Владимир Зеленский.

"Если Россия будет продолжать атаковать наши портовые и зерновые терминалы, то останется в финале войны без Черноморского флота. Хотя я думаю, что она в принципе останется без флота независимо от того, что уже происходит. Россия должна проиграть, но проиграть эффектно. То есть потерять почти всю свою боеспособность. Остаться без военной возможности на определенный период", — говорится в сообщении.

Это крайне положительные новости для всего мира, отметили в ОП, и тогда начнутся глобальные процессы.

Кроме того, все другие взрывы на территории РФ, такие как в Сергиевом Посаде накануне, свидетельствуют о том, что при высокой интенсивности война может перейти на российскую территорию. Это будет хаотический процесс для государства, которое напало на Украину.

"Думаю, что количество таких инцидентов будет расти. В частности, будет расти количество атак беспилотников. Вы уже каждую ночь видите, что туда заходят все больше БПЛА. Понятно, что сейчас отрабатываются системы ПВО, изучается все, делается разведка. И постепенно эффективность этих ударов будет увеличиваться", — продолжил Михаил Подоляк.

Напомним, 10 августа эксперт заявлял, что удары дронов по Москве создают психологическое давление на россиян. Райнер Сакс отметил, что такие инциденты могут вынудить Кремль отвести часть средств противовоздушной обороны с линии фронта для более плотного прикрытия города.