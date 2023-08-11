"РФ має програти ефектно": у Зеленського прокоментували вибухи в Москві (відео)

За словами радника глави ОП, війна почала переходити на територію РФ, і почастішання інцидентів є прямим доказом цього. Крім того, у Чорному морі противник уже не займає домінуючу сторону.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висловився про вибухи, які останнім часом почастішали на території Російської Федерації. Їх із часом стане тільки більше через нестабільну ситуацію в суспільстві. Про це він розповів в інтерв'ю "24 каналу" 11 серпня.

Насамперед він прокоментував атаку на російський корабель "Оленегорский горняк", який був одним із найбільших у Чорноморському флоті після крейсера "Москва".

За словами Михайла Подоляка, акваторія Чорного моря з кожним днем перестає бути місцем, де домінує Російська Федерація, і незабаром їхні кораблі і зовсім звідти можуть зникнути, як заявляв раніше президент Володимир Зеленський.

"Якщо Росія продовжуватиме атакувати наші портові та зернові термінали, то залишиться у фіналі війни без Чорноморського флоту. Хоча я думаю, що вона в принципі залишиться без флоту незалежно від того, що вже відбувається. Росія має програти, але програти ефектно. Тобто втратити майже всю свою боєздатність. Залишитися без військової спроможності на певний період", — ідеться в повідомленні.

Це вкрай позитивні новини для всього світу, зазначили в ОП, і тоді почнуться глобальні процеси.

Крім того, всі інші вибухи на території РФ, такі як у Сергієвому Посаді напередодні, свідчать про те, що за високої інтенсивності війна може перейти на російську територію. Це буде хаотичний процес для держави, яка напала на Україну.

"Думаю, що кількість таких інцидентів зростатиме. Зокрема, зростатиме кількість атак безпілотників. Ви вже щоночі бачите, що туди заходять все більше БПЛА. Зрозуміло, що зараз відпрацьовуються системи ППО, вивчається все, робиться розвідка. І поступово ефективність цих ударів буде збільшуватися", — продовжив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 10 серпня експерт заявляв, що удари дронів по Москві створюють психологічний тиск на росіян. Райнер Сакс зазначив, що такі інциденти можуть змусити Кремль відвести частину засобів протиповітряної оборони з лінії фронту для більш щільного прикриття міста.